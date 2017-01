Drákeford buscaría el rekutú para un cuarto periodo

El equipo político que acompaña al diputado Oscar González Drákeford (PLRA) asegura que éste ya no presentará candidatura para la Gobernación del Alto Paraná. Refieren que la coyuntura política no está fácil para buscar un consenso por lo polarizado del ambiente, ya no se pelea por ese espacio.

Resaltan que así como están las cosas, el tres veces diputado nacional, buscaría su cuarto periodo en la Cámara Baja apoyando al efrainismo.

Milciades Florentín, del equipo de Drákeford, señaló, que están trabajando en el departamento, pero con miras a buscar el posible rekutú del diputado, ya que no hay condiciones de buscar una postulación a la gobernación, por el desgaste de las elecciones pasadas a la intendencia.

Manifestó que aún faltan definir algunos aspectos con relación a las candidaturas, pero que la base política ya está programando y elaborando la plataforma con el equipo. Agregó que Drákeford “es uno de los mejores legisladores con mayor desempeño parlamentario que cualquier otro”, por lo que merecería un nuevo periodo quedando a consideración de sus correligionarios.

PREOCUPA REELECIÓN

DE CARTES

Florentín indicó, que la preocupación del equipo a nivel Alto Paraná actualmente es la campaña reeleccionaria que está haciendo Horacio Cartes, en complicidad con el Frente Guazú y con un sector de su partido. Añadió que es necesario salir a trabajar y visitar a los amigos para que el pueblo despierte de este intento de atropello a la Constitución Nacional.

“Lamentamos que existan correligionarios que están trabajando absurdamente por esta situación porque deja muy mal parado al partido y a todo el equipo político con miras al 2018.