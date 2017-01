Horóscopo 20 de enero de 2017

ARIES: Estás pasando por un periodo de turbulencia en tu vida sentimental; mucho nerviosismo va a hacer que a veces las palabras intercambiadas con tu pareja van a herirte. Tengas paciencia, la situación va a volverse a tu ventaja. Un viaje de fin de semana se cancelará por causa de enfermedad de un pariente cercano. NUMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

TAURO: No debes confundir autoridad y acoso en tu trabajo porque no te gusta la persona que manda. Un nuevo encuentro sentimental podría ser el comienzo de una nueva vida si sabes apreciar el romanticismo y no te apuras para expresar tus sentimientos, como es tu costumbre. Suerte en las loterías por la noche. NUMERO PREDILECTO: 38

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: CRUZ DE ORO

GEMINIS: El momento no es propicio para hacer compras a crédito porque los astros indican que tendrías dificultades para cancelar tus cuentas en los próximos meses. Mejor hacer pequeños regalitos a tu entorno y guardar una situación financiera sana que aparentar más de lo que sos en este medio de mes. NUMERO PREDILECTO: 14

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

CANCER: Te hace falta la presencia y el cariño de una persona que echaste hace poco. Los astros indican que todavía no sería bueno correr detrás de él, mejor aguantar para que sea él que vuelva hacia vos, así la nueva relación será más segura. Pero los astros dicen que será difícil, que necesitarás paciencia. NUMERO PREDILECTO: 7

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

LEO: Sería una buena idea que reducir tus actividades profesionales en fin de semana para dedicar más tiempo a la persona amada; ella se cansa de estar al segundo plano y podría buscar en otros brazos lo que vos no podes procurarlo. Una invitación de último momento caerá bien para algunas solteras. NUMERO PREDILECTO: 90

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

VIRGO: Vas a sentir la necesidad de experimentar nuevas sensaciones en tu vida amorosa que se está volviendo rutinaria y te aburre. Cuídate porque los excesos podrían desembocar sobre una situación muy desagradable e involucrarte en algo que no te conviene realmente. NUMERO PREDILECTO: 25

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

LIBRA: Tus ganas para cambiar de trabajo no se justifican en estos periodos de crisis; lo que tenés es correcto y te procura seguridad económica. Prudencia si debes salir este fin de semana, un aspecto planetario revela que tu domicilio podría ser visitado por algunos ladrones entonces tomas tus precauciones. NUMERO PREDILECTO: 13

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: PULSERA DE PLATA

ESCORPIO: Tu fama está en alza, podes aprovechar para pedir a tu querido lo que quieres, él accederá a todos tus caprichos, inclusive los más locos. Sin embargo, sepas que si tu poder de seducción no tiene límites, la billetera de tu compañero sí tiene. Entonces quédate realista. NUMERO PREDILECTO: 60

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

SAGITARIO: Un retiro espiritual podría ser la solución para superar tus dificultades sentimentales, así tomarás conciencia de lo que podes exigir de la persona amada y lo que vos tenés que brindarle. Un viaje planeado desde varias semanas se demorará de nuevo, aguantes. Poca suerte en el juego. NUMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

CAPRICORNIO: Tu relación actual parece encaminarse hacia la ruptura definitiva. La única posibilidad que tenés para salvarla es quedarte fuera de un asunto familiar que no te toca y en el cual no debes opinar. Retraso para cobrar un dinero que esperabas para seguir tranquilo este mes. NUMERO PREDILECTO: 73

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

ACUARIO: Una pelea entre enamorados te permitirá darte cuenta que tu elección no era la buena porque el lado oculto del carácter de la otra persona es muy feo y no lo habías visto porque estabas bajo el charme. Riesgo de pérdida de dinero, de robo, durante un viaje al interior. NUMERO PREDILECTO: 45

TALISMÁN DE PROTECCIÓN: MEDALLA DE LA VIRGEN

PISCIS: Si sos soltera sepas que este fin de semana no propicia los amores múltiples, vale decir que seducir a varios muchachos no te llevaría a nada sino a la soledad y al aislamiento. Entre los que viven en pareja será un fin de semana con tormentas por causa de falta de plata. NUMERO PREDILECTO: 39

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO