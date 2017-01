Inservible sistema de emergencias 911

En medio del aumento de la delincuencia en nuestra región, la ciudadanía se encuentra absolutamente desprotegida por la inutilidad de las autoridades. Ante cualquier emergencia, los habitantes de nuestra región no tienen a dónde recurrir, dado que el sistema de 911 es absolutamente inservible. Cualquier ciudadano que llame al sistema será recibido con una música de espera, que es una verdadera grosería y un insulto, por tratarse de un número de emergencia.

La excusa de los responsables es que el sistema colapsa por las llamadas de inconscientes e irresponsables que utilizan el servicio para cualquier otra cosa menos para los fines para los cuales fue concebido.

Según los responsables del sistema, la base departamental recibe diariamente alrededor de 2.600 reportes telefónicos, pero solo el 4% son reales, mientras que los demás son bromas, pedidos de información, entre otros.

El escaso interés que le brindan las autoridades a esta dependencia trasluce en la cantidad de personal asignado para la atención de las llamadas. El analista Lilio Martínez, encargado regional del sistema 911, dijo que sólo un telefonista se encarga de recepcionar las llamadas en la base departamental, en una zona con una población estimada en más de 700 mil habitantes.

El sistema de denuncias de emergencias 911 colapsa debido a las llamadas falsas: en la base departamental se recepcionan diariamente alrededor de 2.600 reportes telefónicos, pero sólo el 4% son reales, mientras que los demás son bromas, pedidos de información, entre otros. Existen quejas hacia el servicio puesto que en la central nunca se atienden las llamadas, y que el sistema es prácticamente inservible

El comisario principal, Juan Fernández, jefe de la Policía Nacional en Alto Paraná, hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice responsablemente el sistema 911 y señaló que no se cuenta con un mecanismo legal para sancionar a los que utilizan innecesariamente la red de emergencias.

Es probable que existan inconscientes que realicen esas llamadas que mencionan los responsables, pero ésta no debe ser la excusa para mantener un sistema absolutamente inservible. No puede ser que se queden en los lamentos, si es que no existen mecanismos legales, por lo menos existe ya la tecnología para la identificación de las líneas y buscar algún tipo de sanción administrativa para los inconscientes. Un sistema de llamadas de emergencia colapsado no sirve, se tiene que buscar una solución, una alternativa o eliminar de una buena vez. Porque es absurdo que una persona desesperada acuda a una línea de emergencia para que encuentre como respuesta una música de espera.