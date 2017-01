Tras filtración de mensajes cunde la desconfianza entre zacariístas

El primer anillo de la dirigencia zacariísta se resquebraja. Existe un soterrado descontento entre los principales referentes, quienes por debajo de la mesa ya están trabajando con otras líneas políticas. Esto quedó en evidencia con la filtración de mensajes en los que el mismo gobernador Justo Zacarías, ordenaba ataques contra Magno Álvarez.

Por su parte, el precandidato Magno Álvarez se mostró sorprendido por las publicaciones, atendiendo a que supuestamente todos son del mismo equipo que apoya al presidente Horacio Cartes. Lamentó que se entere de esa manera que el gobernador se preocupa por una persona común. “Me da tanta lástima que la máxima autoridad del departamento se comporte de esta manera. Había sido entonces, que venía mintiéndole al presidente de la República, Horacio Cartes, y a mí también, cuando le decía que yo era el mejor cónsul del Paraguay”, señaló Álvarez.

“No pensé que le iba a molestar tanto mi precandidatura, ya que él mismo dice que tiene que atacarme por cirquero, payaso y traidor; y no entendiendo realmente, porque si yo fuese todo eso que dice, no tendría razón de atacar a alguien que no tiene siquiera preparación para ‘continuar el trabajo’”, remarcó.

Señaló que su plataforma política es totalmente diferente al de los Zacarías. “Tenemos estilos totalmente diferentes de encarar la forma de hacer política. Nuestra plataforma es trabajar con la gente y al lado de la dirigencia”.

Dijo que lamenta este episodio porque inclusive lastima directamente al partido Colorado, pero que está seguro de que la dirigencia que lo acompaña está más firme que nunca y que su candidatura no está en cuestión, porque no existe ninguna probabilidad de descabalgar. “Nuestro proyecto va hasta las últimas consecuencias, y si los perros ladran es porque estamos cabalgando”, refirió.

Según los dirigentes todos los presidentes de seccionales del zacariísmo tienen la “orden” de llamarse a silencio y de no opinar en el tema, ya que cunde la desconfianza en el equipo. Ayer trascendió que el gobernador Zacarías está muy enojado por la filtración de los mensajes del Whatsapp, ya que al parecer no deja de ser cierto que existan referentes de su equipo que realmente están apoyando por debajo de la mesa otras candidaturas.

Ayer intentamos conversar con el presidente de la Seccional 1, Blas Darío Domínguez; el de la Seccional 2, Benjamín Ozuna; Seccional 3, Ramón Salcedo; Seccional 7, Fernando Bentos; Seccional 15, Lucía Resquín, pero ninguno respondió nuestras consultas.

El único que dio la cara fue el presidente de la Seccional 4, Elías Bernal, quien risas de por medio, trató de minimizar la filtración de los mensajes de Whatsapp, señalando que no estaba al tanto, pero que tampoco leyó en el grupo, porque no participó de los mensajes. Destacó que después de ésto si van a comenzar a desenmascarar a Magno por “falso y mentiroso, porqué eso no se hace”. “Es mentira que exista gente que lo esté apoyando bajo la mesa y mucho menos los presidentes de seccionales”, remarcó Bernal.

Al ser consultado sobre cómo se filtraron los mensajes, dijo no saber pero que no tiene importancia, porque eso lo puede hacer cualquiera pero que, no afecta en nada. “Es sin importancia”, dijo. No obstante, insistió en que ahora sí van a salir a desenmascarar a Magno Álvarez.