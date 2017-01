Denuncian retraso en el pago de salarios a concejales y funcionarios

Concejales de Ciudad del Este se quejaron del atraso en el pago de dietas que ya van por los tres meses, según señalan. Los funcionarios también soportan cuatro meses de atraso en el pago de salarios, según la denuncia. El presidente de la Junta, Teodoro Mercado (PLRA) refirió que no saben por qué se da el retraso, siendo que los ediles habían aprobado un préstamo para solucionar el problema del impago.

Los funcionarios municipales también reclaman la falta de pago ya que se habla de uno de los meses de mayor recaudación, pero tampoco están cobrando sus haberes, que según resaltan en algunos casos ya van cerrando el cuarto mes de atraso, porque en el mes de diciembre cobraron el mes de septiembre y aguinaldo. Después ya no percibieron salarios, según afirman.

Los concejales asimismo denuncian que, a más del retraso en pago de salarios la administración de Sandra McLeod, igualmente acumula seis meses de retraso en pago de combustible pendiente de junio de 2015.

El Presidente de la Junta Municipal, Teodoro Mercado (PLRA), señaló que no saben cuál es el problema, pero que las “desprolijidades” administrativas de la intendente ya se volvió un problema común.

“Muchos funcionarios nos llaman y nos preguntan que pasó del pago de salarios y qué podemos hacer como concejales, pero no está en nuestras manos porque la administradora de gastos es la intendente, no los concejales”, dijo Mercado.

Señaló que le extraña esta situación, por lo que todos los concejales se preguntan qué paso del préstamo que la Junta Municipal le aprobó a la intendente para subsanar esa falta de pago de salarios que al final no se solucionó en absoluto

Mencionó que el atraso en el pago de salarios ya es inclusive folclórico con la promesa que cada año se hace. Dijo que ya están trabajando en la comisión permanente en la elaboración de pedidos de informes y de inclusive ordenanzas que eviten este manoseo por parte del ejecutivo con el objetivo de volver a dignificar al funcionario municipal, de tal forma a no tener que estar mendigando para recibir sus salarios en tiempo y en forma, con la predicción del programa anual del plan financiero comunal.

“Todas las semanas estamos consultando en Hacienda cuándo vamos a cobrar y siempre el mismo cuento, “este viernes”, pero ese viernes nunca llega”, remarcó el titular de la junta.