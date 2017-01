Como parte de su estrategia de chantaje y de humillación, la banda criminal, que se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo exigió, la entrega de víveres a campesinos, como moneda de cambio para la liberación del joven Franz Wiebe. Una acción similar ya había protagonizado el grupo delictivo durante el secuestro de Diego Zavala y otros casos. En aquella primera ocasión, una humilde comunidad indígena ya le había dado una lección de dignidad a los criminales al rechazar los alimentos.

En esta ocasión fueron los campesinos nucleados en la Federación Nacional Campesina, quienes demostraron altura al señalar que, si bien afrontan numerosas necesidades, no aceptarán los víveres exigidos por el EPP. La decisión fue comunicada por Teodolina Villalba, dirigente de la FNC, quien anunció que los labriegos tuvieron una asamblea en la que decidieron que, pese a la gran necesidad que se tiene en la zona, decidieron optar por la dignidad y no aceptar los víveres que está ordenando el EPP para la comunidad de Guahory.

“Rotundamente los compañeros repudiamos ese ofrecimiento. Ya sabemos la intención que tienen, y no queremos que utilicen una lucha concreta por un pedazo de tierra para sus fines”, manifestó la dirigente al tiempo de anunciar que continuarán resistiendo.

En una sociedad donde a diario los políticos exhiben sin pudor hasta donde pueden comerciar con su dignidad y su conciencia, inclusive a riesgo de hipotecar el futuro de la nación, actitudes como la de los campesinos de la FNC vuelven a aportar un poco de esperanza a la sociedad.

También es un mensaje claro para los desequilibrados líderes del EPP que siguen creyendo en la perimida lucha armada, de que la gente noble y digna del país condena sus actuaciones.

Es de esperar que las autoridades sigan fortaleciendo la presencia del estado en aquellas regiones donde este grupo de delincuentes sembró sus raíces, para evitar que un reducido grupo de criminales siga sembrando terror, humillando y extorsionando a toda la sociedad.