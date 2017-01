Impunidad de los ladrones

El pasado 16 de enero venció el plazo para que las 250 municipalidades rindieran cuentas a la Contraloría General de la República acerca del empleo de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que el Ministerio de Hacienda les transfirió en el último cuatrimestre del año pasado. Sólo 92 efectuaron las presentaciones, de las cuales tres fueron rechazadas por el citado organismo. En el Alto Paraná, dos municipios están en la lista de los que no presentaron los informes. Presidente Franco y Los Cedrales se destacaron en la lista de la Contraloría General de la República por no haber presentado su informe dentro del plazo establecido.

El Fonacide fue creado para asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de energía de Itaipu a Brasil. Estos recursos deben ser destinados única y exclusivamente a inversiones en capital físico y humano. Un grupo de ciudadanos, preocupados por el despilfarro de los fondos que nuestro país recibe en concepto de Royaltíes, creyó conveniente que la importante suma de dinero que Paraguay comenzaba a recibir de la Binacional, por ceder su energía a Brasil, sea utilizada en inversión en educación, en el convencimiento de que esto puede contribuir en gran medida a sacar a nuestro país del subdesarrollo. Se sabe también de las terribles precariedades de las instituciones educativas de nuestro país, y las tremendas deficiencias que seguimos soportando en materia de educación.

Las municipalidades empezaron a recibir este enorme caudal de dinero desde el año 2012 y en corto tiempo ya fueron denunciados un sinfín de irregularidades y hechos de corrupción.

Descaradamente; intendentes, concejales y gobernadores se enriquecieron con la plata que debía garantizar un mejor futuro para nuestros niños. Se crearon empresas para que amigos y familiares de concejales e intendentes pudieran enriquecerse sobrefacturando obras y productos para la merienda escolar. Sin ningún pudor ni decencia, estos delincuentes le roban la merienda a los niños más pobres.

Lo más lamentable es la terrible impunidad de estos ladrones, que roban a niños pobres. La absoluta exención que tiene garantizada por la inacción de la misma contraloría y la fiscalía, proporcionalmente corrupta como las instituciones a las que deben investigar. No hay ninguna investigación de las graves denuncias de corrupción. Las presentaciones que se hicieron duermen en los escritorios, en la espera de ser sepultados por el olvido. ¡Una vergüenza!