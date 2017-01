Senador dice que Cartes “dividió a la sociedad”

El senador disidente Silvio Ovelar señaló que, con sus ganas reeleccionistas, el presidente de la República, Horacio Cartes, consiguió no solo dividir al Partido Colorado sino a toda la sociedad. Dijo estar preocupado por el clima de violencia instalado.

Ovelar fue uno de los que terminaron en el ojo de la tormenta tras la denuncia realizada por el asesor jurídico de la EBY, Luis Canilla, sobre un supuesto plan de magnicidio por parte de legisladores opositores que pensaban atentar contra Cartes.

Es que algunas de las versiones señalaban a la esposa de Ovelar como la culpable de que el mensaje de broma en el que la senadora Desirée Masi preguntaba precios para contratar a un sicario a su colega Robert Acevedo se filtrara. El legislador colorado rechazó esa posibilidad y criticó a Canillas.

“Evidentemente, esto fue un montaje. ¿Te parece que una conspiración o preparar un magnicidio se podría hacer a través de tanta gente? Ni el más pelotudo del mundo en broma haría esto”, señaló.

Ovelar dijo estar “muy preocupado” por lo que le depare al Partido Colorado y aseguró que ese análisis no es solamente de ahora, sino que lo viene sosteniendo desde hace tiempo.

“Cuando Cartes se apodera, adueña, alquila, compra el Partido, consiguiendo modificar el estatuto partidario para que se lo habilite a ser candidato, ya lo dije: veía el peligro de la asunción al mando de una persona con las características de Cartes”, manifestó.

“Cartes demostró que con la plata se puede conseguir absolutamente todo en el Partido Colorado, pero fuimos nosotros, los políticos, los que le facilitamos el escenario, porque él aparece en un momento de enorme crisis y nosotros fuimos los responsables”, aseveró.

Ovelar indicó que en su momento ya había alertado de la llegada de Cartes, un patrón que llegaba para adueñarse del Partido Colorado porque se había dado cuenta de que el mismo era una maquinaria “un poco vieja pero que funciona bien”. El senador colorado señaló que el actual presidente de la República consiguió lo que no pudieron hacer antes Pedro Fadul o Guillermo Caballero Vargas, quienes con un perfil empresarial fundaron sus propios partidos, pero siendo outsiders no consiguieron llegar.

“Cartes agarró una maquinaria vieja, la aceitó y le funcionó muy bien”, acotó.

DÍAS DE TURBULENCIA

El senador colorado y exgobernador del departamento de Caaguazú vaticinó días muy turbulentos en las próximas semanas, como consecuencia de las ansias reeleccionistas del cartismo.

Puntualizó que el oficialismo colorado pretende violar la Constitución Nacional no solo al tratar de imponer la reelección por la vía de la enmienda, sino también al tratar un proyecto antes de que se cumpla el plazo de un año puesto que uno similar fue rechazado en agosto pasado.

Recordó que el propio Ramón Romero Roa, diputado cartista y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, había pedido la opinión de notables juristas entendidos en materia constitucional y que los mismos habían dictaminado que la enmienda no era la vía y que la cuestión no se podía tratar sino recién hasta agosto. “(Romero Roa) es alguien que pertenece al corazón y al riñón de Honor Colorado”, apuntó.

DIVISIÓN

“Estamos en un momento crítico no solo en el partido, sino que la sociedad está fracturada. Los dos partidos tradicionales están claramente divididos y la propia izquierda está dividida. Incluso, el empresariado y el periodismo están divididos por la cuestión de la enmienda”, dijo Ovelar.

Indicó que los primeros movimientos se están registrando en enero y que todo apunta a que el intento reeleccionista del cartismo se podría concretar justo en marzo.