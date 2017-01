Los huevos que nos faltan

Al parecer que comparta videos y comentarios de otras personas a favor de Paraguayo Cubas (Payo) no cayó tan bien, y me cuestionan: ¿porque defendés a ese payaso maleducado? ¿Acaso no viste como se comportó en la comisaría? En el momento no tenía el tiempo, ni era adecuado el momento para contestar por eso preferí no responder. Pero me gustaría exponer mis razones, le apoyo porque ese tipo ¡tiene los huevos que le faltan a muchos! Ese tipo, a pesar de todos sus errores, boca sucia, locura o como lo quieras llamar ¡tiene el coraje que me falta a mí, que te falta a vos! Nos quedamos sentados a mirar como saquean nuestro país, como nos roban, cómo muere nuestra gente por la inseguridad y en la puerta de los hospitales por falta de atención, como nuestros compatriotas son sacados de sus casas a golpes porque nuestras tierras ya fueron vendidas por completo a los extranjeros. También cómo nuestras mujeres siendo muertas todos los días porque las letras con que se escriben las leyes, solo sirven para decorar los libros. Porque nuestros jóvenes se están desperdiciando y corrompiendo, porque el Estado solo da migajas para la educación y porque no tienen trabajo, porque los que luchan por nuestros derechos son perseguidos y nosotros preferimos callarnos, cerrar los ojos y seguir como si nada, como si no nos doliera.

Y lo que más me sorprende es que choque tanto la reacción de Payo en la comisaría, si es lo mismo que miles de paraguayos sufren en manos de policías, fiscales y jueces todos los días, o es que ¿acaso no te diste cuenta que el estado de derecho en el Paraguay no se respeta? ¿Que somos el segundo país en Latinoamérica en corrupción porque acá nadie paga por sus crímenes y delitos? ¡nadie! Excepto el que roba una gallina para comer u ocupa una tierra para darle techo a su familia. Otros que dicen que el mencionado más arriba es colorado y hacen circular una foto de él con los gobernantes de turno y autoridades de la ANR con el texto “Con zoquete/Sin zoquete”. Me pregunto si está mal rebelarse en contra de lo que alguna vez fuiste parte, cuando te das cuenta de que se ha carcomido, ¿o tenés que quedarte hasta el fin, hasta que también te pudras? No, mis amigos, es bueno rebelarse, es bueno que alguien lo haga, es bueno que los que nos someten, le teman a algo. Tal vez no sea la forma más decorosa, ni más bella, y sospecho que realmente este hombre esté loco, pero los grandes cambios siempre vinieron de manos de hombres a quienes la sociedad tachaba de locos y fueron capaces de despertar conciencias y gritar verdades. Al menos ahora sabemos que los verdugos del Paraguay le temen a alguien y le duela a quien le duela, ese alguien a quien le temen es Paraguayo Cubas.

Por Balbina Almada