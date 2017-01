Turistas no compran de precarios puestos

Los turistas que ingresan a Ciudad del Este prácticamente ya no compran de los pequeños puestos, según denuncian los afectados. Afirman que esta situación es debido a las precarias condiciones de los puestos de ventas, que son casilla de metales construidas en el marco del reordenamiento de la ciudad. Con el excesivo calor, prefieren las grandes tiendas comerciales con aire acondicionado, baño, entre otras comodidades.

Javier Miranada, presidente de la Asociación de Trabajadores y Comerciantes Independientes (Atraci), dijo que están quedando fuera y que cada vez venden menos. Los pequeños comerciantes se quejan de la poca venta, pese a la masiva afluencia de personas en la zona céntrica. En las últimas semanas hubo un importante movimiento de turistas, pero esto en nada los benefició, según Miranda. “Los turistas están entrando pero todos se quejan de la poca venta. La gente solo compra de los grandes comercios. Estamos viendo que esos turistas ya no son para nosotros. Ya nos somos opción para ellos, estamos quedando fuera”.

Dijo que más que nunca deben pelear por dignificar sus puestos de trabajo porque los turistas buscan comodidad. “Los clientes aveces quieren entrar a un baño y no tenemos en estas casillitas. No tenemos ninguna comodidad, imagínese el calor en esos puestos de metales. Prefieren pagar un poco más y entrar en salones con aire condicionado”, sentenció.

Los miembros de la Asociación de Saloneros (casillas de metal) de la Tercera Etapa, ubicados sobre Monseñor Rodríguez también se quejan del excesivo calor. Cinthia Galeano, unas de las socias, explicó que el intenso sol no solo les afecta con la poca venta, sino también daña las mercaderías. Dijo que habían colocado toldos pero se les ordenó que retiren, debido a una queja de otras asociaciones.

También señaló que ya solicitaron una audiencia con la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR), en busca de una solución, pero hasta el fin de semana no los recibió. Piden la autorización definitiva para la colocación de los toldos que ellos mismos van a pagar.