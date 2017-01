Vecinos limpian una plaza ante desidia de autoridades

Un grupo de vecinos del barrio Carolina del Km 7,5 de Ciudad del Este organizó una minga ambiental en la plaza central del lugar. Los pobladores manifestaron que en varias ocasiones ya solicitaron a la Municipalidad la reparación de los bancos y la iluminación, pero hasta la fecha no tuvieron ninguna respuesta.

La finalidad de los trabajos es recuperar el espacio verde, que está repleto de residuos y malezas, por la falta de cuidado de las autoridades. La plaza tiene vista al lago Carolina, además de una cancha deportiva multiuso.

A esto se suma que el lugar ya no cuenta con bancos y en horas de la noche se vuelve inseguro por la falta de iluminación. En varias ocasiones, los transeúntes fueron víctimas de asaltos por la oscuridad de la zona.

Los jóvenes llegaron al lugar a tempranas horas de ayer, para hacer la limpieza correspondiente, si bien el lugar público es muy grande, éstos anunciaron más trabajos en otros fines de semana, hasta dar una mejor imagen al espacio.

Uno de los responsables de los trabajos, Walter Aricayé, lamentó el estado de abandono en el que se encuentra la plaza, que ni con bancos cuenta el lugar.

“Vimos que está muy abandonada nuestra plaza, casi no hay más nada, ni bancos, ni iluminación. Ya habíamos pedido mejoras a la Municipalidad, pero nunca nos dieron una respuesta favorable”, manifestó.

Refirió que los trabajos continuarán hasta que se recupere totalmente el espacio verde, a fin de que los moradores de la zona tengan un lugar recreativo donde acudir.

Así también, ante la continuidad de los trabajos, invitan a los vecinos a colaborar. Los interesados pueden comunicarse al número 0973-870 819.