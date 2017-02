Denuncian desorganización para la entrega de kits para corrida San Blas

Numerosos atletas que competirán mañana en la corrida internacional San Blas denunciaron hoy desorganización para la entrega de kits, en el anfiteatro de Ciudad del Este.

Sostuvieron que debieron aguantar el intenso calor matinal en filas, pero que cuando llegaron al sitio se encontraron con la sorpresa que no estaban registrados, a pesar de haberse inscrito en tiempo y forma vía internet.

Solamente dos personas atienden a los numerosos interesados, unos de ellos es Javier Molas, supuesto atleta. Algunos brasileños se molestaron por el desorden para la entrega de kit y dijeron que deben regresar a las 17:00.

Las verificaciones de inscriptos se realizan por papeles y no mediante computadores, lo cual es llamativo y pone en evidencia las precariedades. Algunos se retiraron molestos por la desorganización y dijeron que no correrán.

Ramón López, exatleta olimpico, predijo el caos para ese certamen, puesto que ningún componente de la organización tiene conocimiento ni experiencia en preparación de corridas de esta envergadura.

También cuestionó el cambio del circuito, que en esta oportunidad tendrá muchas arribadas, que las pueden exigirle en demasía a los participantes.

De 10:00 a 19:00 de este sábado se entregan los kits. Unos 400 corredores se anotaron para participar.