Algunos liberales “viven mejor con Cartes”

El diputado Édgar Acosta aseguró que no hay liberales “ingenuos” que crean que Lugo le ganaría a Horacio Cartes si se aprueba la reelección. “La mayoría cumple órdenes nomás. Quieren que gane Cartes porque con él viven mejor”, manifestó.

Asimismo, el diputado dijo que una de las razones por las que ciertos liberales apoyan a Cartes es porque se le quitó el manejo partidario al llanismo. “A muchos les conviene ser segundos porque tienen mucho poder; el gobierno de Cartes evidentemente da ventaja a muchos de ellos”, agregó. Acosta cuestionó que ciertos compañeros de su partido no asuman una postura concreta y digan de una buena vez que son cartistas.

Por otra parte, opinó también que es mentira que el Partido Liberal no pueda ganar a Cartes con un nuevo candidato que surja de una alianza. “Triunfaríamos y sin violar la Constitución Nacional. A mí me importa que se respeten los medios; empezarán violándola, pero no sabemos cómo terminarán”, expresó.