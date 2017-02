Padre de Schaerer pide extradición de

Pedro Schaerer, padre del secuestrado Christians Schaerer, manifestó su deseo de que Rodolfo José Lohrmann, presunto secuestrador de su hijo, sea juzgado en Paraguay, aunque reconoció que probablemente el proceso se haga en Argentina

Pedro Schaerer habló sobre la detención de los secuestradores argentinos Rodolfo José Lohrmann y José Horacio Maidana, quienes fueron capturados en Portugal. El padre de Christians Schaerer, que fue secuestrado en 2003, aseguró que los mismos fueron detenidos ya en el mes de noviembre de 2016, pero que recién ahora la policía de ese país descubrió que tenían orden de captura internacional.

Los delincuentes afrontan también procesos en Argentina, por lo que el pedido de extradición se juega entre nuestro país y el vecino. Pedro Schaerer reconoció que los dos podrían ser juzgados en Argentina, pero manifestó que desea que lo hagan en Paraguay.

“Todos los datos que Argentina tuvo fueron los investigados en Paraguay. Argentina tiene el derecho, Portugal es el que decide (…) Todo eso se verá con el paso del tiempo. En dos o tres meses vamos a saber qué pasa de esto. Yo le quiero ver a Lohrmann en Paraguay, no en Portugal”, manifestó.

El padre del secuestrado, cuyo paradero se desconoce hasta ahora ya que los secuestradores no le dijeron nunca qué ocurrió con él, aseguró que sigue lamentando el hecho de que estuvo a metros de su hijo en 2004 cuando allanaron una vivienda en Lambaré. Dijo además que la familia pagó unos US$ 270.000 como rescate, pero que Christians nunca apareció.