Tema enmienda merece “análisis psiquiátrico”

Más que un análisis político, las pretensiones de los oficialistas de instalar la enmienda merecen un “análisis psiquiátrico”, según el diputado Ariel Oviedo. Dijo que, de presentarse un proyecto, la oposición “utilizará las leyes como mayor escudo”.

Según el diputado Ariel Oviedo (ANR- disidente), titular de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el tema enmienda impulsada por el cartismo, “ya no es un análisis político el que hay que hacer, es un análisis psiquiátrico. Políticamente ya no podré explicar porque hoy día ya es una cuestión psicológica”, dijo en referencia a las acciones de los impulsores de la iniciativa que busca violar la Constitución Nacional.

“Estamos viviendo en tiempos oscuros de nuestro país. No coinciden mucho sus acciones con su discurso sobre transparencia”, señaló en rueda de prensa previa a la reunión de la Comisión Permanente, que sesionó este miércoles con la presencia de disidentes y oficialistas, publica ABC Digital.

En referencia a si se presenta un nuevo proyecto de enmienda, pese a que la Carta Magna estipula que debe transcurrir mínimamente un año para un nuevo intento, Ariel Oviedo señaló que “ningún paraguayo está obligado a delinquir. Están obligados a cumplir las leyes y la Constitución Nacional, y más nosotros, que debemos velar por el cumplimiento de las leyes”, puntualizó.

“Yo no me quiero prestar a ser enjuiciado por el incumplimiento de las leyes o la Constitución. No creo que le puedan obligar al presidente (del Congreso, Roberto Acevedo) a hacer algo ilegal”, señaló. Dijo que, de presentársele esta oportunidad durante el receso parlamentario, “recurriremos a las leyes como nuestro mayor escudo. Vamos a cumplir todo lo que diga el reglamento, la Constitución Nacional y las leyes”, reiteró.