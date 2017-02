Abogados denuncian persecución por criticar el sistema judicial

El abogado Mauro Barreto, quien fue sancionado con una amonestación, afirma que hay una persecución contra los abogados que critican el sistema judicial. Explicó que se les instruye sumarios por críticas ante medios comunicación como si se trataran de supuestas faltas en el ejercicio de la función. Anunció que recurrirá a la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

El departamento de seguimiento de casos de la Superintendencia de Justicia notificó ayer a Barreto de una resolución de la Corte Suprema de Justicia en la que se le sanciona con una amonestación. Es en el marco de un sumario que se le había iniciado por criticar a la ministra de la Corte, Gladys Bareiro de Módica, a través de una emisora radial. El profesional del foro sostiene que su crítica no se puede entender que haya sido en el ejercicio de la profesión como se caratula el sumario. Asegura que es una práctica para acallar a los que se atreven a denunciar las irregularidades en el sistema judicial.

“No fue en el ejercicio de mis funciones como abogado. Lo que están haciendo es para callarnos y para que ya no digamos nada sobre los hechos de corrupción. Lo mismo están intentando hacer con Kattya González por sus expresiones ante los medios de comunicación”, se quejó.

Dijo además que si la ministra Bareiro se sintió ofendida debió recurrir a los medios correspondientes como una querella por difamación y calumnia. “Además es juez y parte porque la Corte es la que investiga y sanciona a favor de uno de sus miembros”, agregó.

Barreto anunció que presentará una apelación ante el Tribunal de Cuentas e incluso ante la comisión de Derechos Humanos, pues asegura que violaron todos sus derechos a la defensa y que no lo va a permitir. Dijo que en el sumario hicieron valer como pruebas una supuesta transcripción de la entrevista, pero no así el audio.

CRITICÓ AL SUPERINTENDENTE

Mauro Barreto volvió a criticar al sistema judicial, pero esta vez dirigió sus acusaciones al superintendente de Justicia, Rafael Monzón. “Es un gran sinvergüenza este Monzón, un stronista que maneja a todos los jueces a su antojo”, aseveró.