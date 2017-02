Concejal trata a Zacarías de “desenfrenado mental”

El concejal Herminio Corvalán (Tekojoja) despotricó contra el político colorado Javier Zacarías Irún, por la cancelación de la adjudicación de itinerario a la empresa Santo Domingo. En una parte de su alocución durante la sesión de la Junta Municipal de este martes, trató a Zacarías de demente y desenfrenado mental.

“Se les persigue a los pobres padres de familia que llevan por día 40 a 50 mil guaraníes para su pan. Le digo a Javier Zacarías Irún, que es un demente, es un desenfrenado mental. Dejémonos de joder, seamos seres humanos. Va a llegar la hora, la hora de la muerte, vamos a abandonar esta tierra sin llevar un peso en nuestros bolsillos y porqué permitir la persecución sistemática a nuestros ciudadanos. Yo me siento indignado, avasallado, ultrajado y tengo vergüenza ajena.

Imagínense, yo le pregunto a los concejales, al miserable este (por Alejandro Zacarías) si le va a llevar dos kilos de galletas, dos kilos de azúcar a los trabajadores que se quedaron sin trabajo”, dijo muy enojado Corvalán.

El edil pidió a sus colegas no ser cómplices de la persecución y la corrupción, al mismo tiempo amenazó con encadenarse frente a la Municipalidad, si la situación no mejora.

“Mirá que voy a ser extremista, me ofrezco a crucificarme en la entrada de la institución municipal, si es necesario. Corrijamos las cosas, seamos coherentes y consecuentes, y cumplamos nuestra función de ser legislador. No seamos cómplices de esta corrupción lacerante, cómplices de una persona que solo piensa saciar su apetencia personal, no le interesa un huevo el pueblo. Utiliza la plata de la institución municipal para perseguir a inocentes, me hago responsable de lo que digo. Dejen en paz a la gente pobre, a la clase humilde que quiere trabajar”, dijo el concejal opositor.