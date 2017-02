Horóscopo 16 de febrero de 2017

ARIES: Tu carácter difícil y a veces intolerante te hace odiar por la persona que comparte la vida contigo. Tenés que calmarte y entender que esta persona tiene derecho de pensar de otra manera que vos. De toda forma lo mejor para ti es dejar pasar la tormenta y avisar luego. NUMERO PREDILECTO: 3

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓNICE

TAURO: Dos propuestas se presentarán: una laboral y la otra sentimental. Los astros revelan que en el primer ámbito resultará benéfico cualquier cambio; en cuanto al segundo, el día no es apropiado para elegir, mejor esperar y dejar que las cosas se muevan por sí misma. NUMERO PREDILECTO: 68

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

GEMINIS: Cuando tenés un rato libre no lo disfrutas, prefieres dedicarlo a trabajar más; está bien porque te hace falta el dinero y es el único medio para conseguirlo. Sin embargo, no es así que podrás resolver tu soledad, nunca vas a encontrar alguien que aguanta esta vida. Buena suerte en los juegos a noche. NUMERO PREDILECTO: 31

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

CANCER: El día se presenta bastante tranquilo, aprovechas para pensar más en tu salud; algunos excesos por ansia no dañan pero si es repetido, como en tu caso, te vas a volver una bolita de grasa. Por la tardecita hay una entrevista importante que no debes olvidar, anótalo en grande en tu agenda. NUMERO PREDILECTO: 52 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

LEO: Quieres que todo el mundo sea a tus órdenes pero en la práctica eso no puede ser. Además, tu comportamiento prepotente no te facilita los contactos. En el amor te resultará bien hoy, pero una gran discreción será necesaria para no herir una persona querida. Suerte en los juegos, más en las loterías. NUMERO PREDILECTO: 39

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

VIRGO: Los astros indican que hoy podes atreverte más que de costumbre para convencer a los demás que tus ideas son buenas y así cerrar un negocio que va a traerte una buena suma de dinero. Un documento que extraviaste está en realidad un cajón de tu habitación. Noticias gratas del extranjero. NUMERO PREDILECTO: 38 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

LIBRA: Varias preocupaciones van a hacer de hoy un día difícil. Vas a ordenar cosas que los demás no aceptarán; en lo sentimental tampoco resultará como lo esperaba. Parece que hay pocas soluciones porque vos nunca podrás cambiar tu naturaleza profunda por mucho tiempo. NUMERO PREDILECTO: 45 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

ESCORPIO: No te sientes bien en tu trabajo. Algunas molestias de salud consecuentes a excesos de comida y bebida van a perturbarte y tendrás dificultades para concentrarte en tus tareas. Tomas unos días de descanso, así olvidarás los problemas cotidianos y dentro de poco estarás mejor. NUMERO PREDILECTO: 54 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

SAGITARIO: Tenés que saber que nuestro futuro depende en gran parte de los astros, de las posiciones de los planetas en sí; entonces no te dejes impresionar y debilitar cuando un día pasa mal; aguantas y todo te saldrá mejor. Podrías conseguir un mejor cargo pero tenés que pedirlo porque nadie te lo ofrecerá. NUMERO PREDILECTO: 16

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

CAPRICORNIO: Tu vida amorosa va a volverse más feliz, vas a recibir más de lo que esperabas, después de la incertidumbre va a llegar el equilibrio. Recibirás noticias de un asunto legal que van a satisfacerte porque no esperaba algo bueno por este lado. Vigilas más tu garganta con estos cambios repentinos de tiempo. NUMERO PREDILECTO: 96 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

ACUARIO: Te gusta la perfección en tus tareas, y no vas a aguantar que los demás no sean así; a consecuencia estás intolerante con todos. Para paliar a este mal humor tenés que poner orden en tu vida amorosa y no descargar tu rencor sobre las personas que no tienen nada que ver en el asunto. NUMERO PREDILECTO: 2 COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

PISCIS: Tu desánimo de hoy se volverá muy pronto optimismo y así podrás llevar a cabo en mejores condiciones tu labor para el bienestar de todos tus seres queridos. Al salir de casa, cierras bien todo porque los astros indican que hay riesgos de robo. Tu sistema digestivo es lento, comes más despacito. NUMERO PREDILECTO: 30

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO