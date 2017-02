17-02-2017

Los padres de familia repiten la misma cantaleta de todos los años en contra de los “ñembo aportes voluntarios” durante la inscripciónes. ¿Cómo es posible que se busque una solución de raíz al problema de falta de limpiadoras y fondo para mantenimiento en las escuelas públicas? Que las planilleras devuelvan lo robado y se podría contratar un ejército de limpiadoras. Ajépa doña diputada… Ja..

Según el cartismo, en un abrir y cerrar de ojos harán que la enmienda sea realidad. Si es tan fácil como dicen; ¿por qué ya no lo hicieron hace muuuucho?. Parece que no cierran los números y no cierran los aportes de la tabacalera para asegurar los votos. Habrá muuuchos nuevos millonarios parece…

Dicen que presentarán el proyecto de enmienda con una gran movilización ciudadana para que tenga el ropaje de apoyo popular: Será que llevarán también los muertos que firmaron las planillas de “que la gente decida”?