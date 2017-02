Ciudad Nueva conserva la punta en una categoría de las inferiores

Ciudad Nueva se mostró fuerte en su casa el sábado pasado y derrotó en las dos categorías y en una empató CON Libertad en el marco de la sexta fecha de revancha del campeonato de las inferiores de la Liga Paranaense. Los ciudenses en la Sub 15 permanecen en la cima.

Todos los compromisos de la decimonovena fecha de las inferiores de la Liga Paranaense se pusieron en marcha el sábado pasado. En la jornada el cotejo más llamativo fue la victoria de Corrales que goleó 6-0 a Atlético Stroessner en la Sub 17 y Nanawa superó 4-0 a Acosta Ñu en la misma categoría y en la 19, Área 1 derrotó 4-0 a Charleston.

Los punteros de las categorías son: en la sub 15, Ciudad Nueva; en la Sub 17, Sol del Este y Corrales comparten la punta y en la categoría 19 comanda Boquerón. Libertad y Nanawa tienen partido pendiente y regularizarán pasado mañana a partir de las 14:00 en el Km 8 Acaray.

Próxima fecha: 13 de Junio-Cerro de Franco, Charleston-1º de Mayo, Boquerón-Ciudad Nueva, Atlét. Stroessner-Sol del Este, Acosta Ñu- Corrales, Libertad-Área 1, Tupí Guaraní-Nanawa.

Resultados decimonovena fecha

Sub 15

Nanawa 2-1 Acosta Ñu

Tupí Guaraní 1-0 13 de Junio

Sol de Este 3-1 Boquerón

Ciudad Nueva 3-0 Libertad

1º de Mayo 1-2 Cerro de Franco

Corrales 1-0 Atlético Stroessner

Charleston 0- Área 1 (1)

Sub 17

Nanawa 4-0 Acosta Ñu

Tupí Guaraní 2-(1) 13 de Junio

Sol de Este 1-1 Boquerón

Ciudad Nueva 4-0 Libertad

1º de Mayo 2-2 Cerro de Franco

Corrales 6-0 Atlético Stroessner

Área 1 0-9 Charleston

Sub 19

Nanawa 1-2 Acosta Ñu

Tupí Guaraní 1-(2) 13 de Junio

Sol de Este 2-3 Boquerón

Ciudad Nueva 1-1 Libertad

1º de Mayo 0-5 Cerro de Franco

Corrales 2-1 Atlético Stroessner

Área 1 4-0 Charleston