Abogados cuestionan procedimiento policial

Un grupo de abogados llegó hasta la Jefatura de Policía del Alto Paraná, para cuestionar la aprehensión presuntamente arbitraria del profesional del derecho Walter Ramón Acosta. Solicitan la apertura de un sumario a los agentes involucrados.

El abogado Walter Ramón Acosta, acusó al asesor jurídico de la Jefatura de Policía, suboficial Osmar González Rojas, de extralimitarse en sus funciones al ordenar su detención.

“Me detuvieron, me esposaron y me metieron en la patrullera y estuve detenido en la comisaría tres horas y media. El asesor jurídico de la Policía, ordenó que me detengan, siendo que la detención es una facultad exclusiva de los agentes fiscales”, cuestionó Acosta.

La aprehensión del abogado se produjo el pasado viernes, en un inmueble que está en litigio, en el marco de un juicio caratulado “Marcio Luis Klassmann S/ Amparo”.