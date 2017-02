Postergación fue un “fracaso”, según Alegre

La postergación una vez más del intento de violar la Constitución por parte del cartismo y sus aliados, es otra “torpeza” de sus asesores políticos, afirmó el presidente del PLRA, Efraín Alegre que ratificó la inhabilitación para los azules proenmienda.

Alegre consideró que pese al anuncio oficialista de que hoy se concretaría la violación de la Constitución para habilitar vía enmienda la reelección, con incluso marchas a favor que finalmente fueron desconvocadas, esto no prosperó porque eran demasiados los impedimentos legales que debían pisotear y además una vez más no lograron el apoyo de la ciudadanía.

El apoyo popular “no se le ha dado con la campaña ´Que la gente decida´ que terminó en un monumental fraude” y también tuvo un monumental fracaso en esta nueva convocatoria de marchas, indicó. “Todo lo que hacen le sale mal, no se quien será el cerebro político de Cartes, pero yo creo que para la suerte de la ciudadanía son bastante torpes”.

Igualmente ratificó que en la convención liberal del sábado próximo se pretende inhabilitar por dos periodos a los que violen la Constitución Nacional apoyando la enmienda proreelección. Esto en abierta advertencia al movimiento Equipo Joven liderado por el senador Blas Llano.

No hay mandato imperativo, “la convención va a resolver que los diputados o senadores que voten contrariando la Constitución Nacional no podrán ser, en los próximos 10 años, candidatos a representar al partido”, porque no pueden representar al PLRA si no comulgan con su ideología y el respeto a la ley, expresó.

Igualmente, afirmó que esta etapa de oposición al intento de quebrantamiento constitucional ha unido a diversos sectores de la oposición e incluso a los colorados disidentes, lo que le permite pensar en una alianza azulgrana “sin precedentes” para el 2018.

Fuente: ABC Digital.