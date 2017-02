Buscan detección y tratamiento precoz del cáncer de cuello uterino

PRESIDENTE FRANCO. Con el objetivo de diagnosticar y tratar de forma precoz el cáncer de cuello uterino y otros males que aquejan a la mujer, se habilitó el “Centro de Atención Integral a la Mujer”. En la ocasión, se contó con la presencia de la viceministra de Salud Pública, María Teresa Barán, quien recordó que Paraguay tiene dentro de su esquema regular de inmunización la vacuna contra el VPH, para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Este proyecto se llevó a cabo en el marco del Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre el Ministerio de Salud Pública y la Fundación Religiosa para la Salud (FRS). La inversión total fue de más de G. 1.200 millones, divididos en G. 638 millones para infraestructura edilicia y más de G. 600 millones para la adquisición de equipamientos, instrumentales, insumos y mobiliarios.

Según las especificaciones, el servicio de dos plantas dispone de laboratorios de Citodiagnóstico y de Anatomía Patológica. Además, cinco consultorios destinados para la toma de muestras de Papanicolaou (Pap) y consultas ginecológicas y una sala de procedimientos para estudios de Colposcopia y Biopsia.

Durante el acto inaugural, la viceministra manifestó que a pesar de contar con la vacuna contra el VPH, de igual manera se debe seguir atendiendo a las mujeres que no se aplicaron la dosis, a través del diagnóstico y tratamiento precoz, en caso ser necesario.

“Con la habilitación de este Centro apuntamos a la descentralización en salud. Dentro que este marco buscamos es este sea un centro de diagnóstico, no sólo para Alto Paraná, sino para todo la región del Este, Canindeyú, Caaguazú y toda la parte Éste de Itapúa y descongestionar la capital departamental, contando con una atención con calidad y calidez”, sostuvo.

Por su parte, Marta Mancilla, coordinadora de la Fundación Religiosa para la Salud (FRS), aseguró que la finalidad de este centro es apoyar a los servicios públicos de salud y dar asistencia a miles de mujeres que viven en el departamento. Indicó que se está trabajando además en la sensibilización en la población.

Refirió que todas las mujeres, incluso las jóvenes deben realizarse el Papanicolau, esto garantizará, no solo el diagnóstico temprano, sino el acceso oportuno al tratamiento en caso que se detecten lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino.