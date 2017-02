Concejal advierte que mesiteros deben salir de las veredas, algún día

El concejal Miguel Prieto (Indep) afirma que toda la ciudadanía debe ir “metiéndose en el chip” que los mesiteros algún día tienen que salir de las veredas. También se quejó de que sean utilizdos “como condón” por los trabajadores de la vía pública y que solo reclaman cuando no son beneficiados con algún puesto. Fue durante la audiencia pública de la sesión de la Junta Municipal ayer, cuando un vendedor ambulante pidió que se los reubique en lo que queda del predio de las 9 hectáreas.

Robert Bareiro, trabajador de la vía pública y miembro de una asociación de pequeños comerciantes, pidió que se les seda un terreno en las 9 hectáreas. Afirma que ya no pueden trabajar en las calles céntricas porque son perseguidos por fiscalizadores de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Sandra McLeod de Zacarías (ANR). “Se nos trata de forma indignante y denigrante. No es justo porque todos los paraguayos tenemos el mismo derecho de trabajar. No seamos crueles con el sector más desprotegido”, refirió.

El concejal Prieto respondió al visitante con una dura crítica hacia los pequeños comerciantes, pues afirma que solo reclaman cuando quieren algún puesto y luego cambian drásticamente de postura. Manifestó que, aunque muchos no quieren hablar del tema, algún día se debe sacar a todos los mesiteros de las veredas. “Hay que ver la forma para reubicar realmente a los mesiteros y limpiar las veredas. Muchos no quieren hablar de esto, pero cuando queremos proyectar una imagen seria de una ciudad progresista e inclusiva los mesiteros no tienen que estar en la vereda, tiene que estar en un shopping de las 9 hectáreas, donde hay todavía espacio. Tenemos que ir metiéndonos en el chip de que los mesiteros algún día tienen que salir de la vereda. Tienen que estar en un salón comercial, pero tienen que meterse en la cabeza de que va comenzar a tributar. Ciudad del Este es la única ciudad del país donde el turista camina por la calle y no por la vereda”, sentenció.

Al respecto, el concejal Herminio Corvalán (Tekojoja) lanzó un desafío a su colega Alejandro Zacarías (ANR). Afirmó que las peleas por los puestos en espacios públicos es culpa de las autoridades y que va a seguir porque no hay interés en darle solución. ¿Qué proyecto podés presentar a tu tía (la intendente Mcleod) para que se subsane esta problemática?. Voy a poner mi parte, pero existe una línea que define y saben quiénes son. A quién se le somete y se utiliza; a los pobres”. Por su parte, el edil Alejandro Zacarías (ANR) dijo que un buen proyecto para que la gente tenga puestos de trabajo, es que haya más concesión, más shoppings y más empresas instaladas porque eso genera más empleo.

El pleno decidió estudiar el pedido, pero pidió que se remita una lista completa de los afectados.

“Te utilizan como preservativo”

“Me siento muy decepcionado de los trabajadores. Cuando no tenían las casillas nos pedían socorro, pero cuando se le entregaban las casillas automáticamente ya nos miraban como enemigos. Cuando tienen las casillas somos sus enemigos porque les podemos generar problemas con el ejecutivo, pero cuando no las tienen, somos sus aliados y esperanzas. Falta sinceridad de los trabajadores. Queremos solución o no queremos. No da gusto estar luchando tanto por algo y después, cuando consiguen lo que quieren, ya te ven como enemigo. Te utilizan como preservativo, así me siento. Vamos a plantarnos y luchar por nuestros derechos todos juntos, es mi reclamo a la clase trabajadora”.