Corrupción: Ojos bien cerrados

No hay peor ciego que el que que no quiere ver” dice un conocido refrán para enfatizar la obstinación de algunas personas para pasar por alto lo evidente. Parafraseando, podríamos también afirmar que “no hay peor corrupto que aquel no quiere ver la corrupción”. Valga esto para el director de tránsito de la Municipalidad de Ciudad del Este, Silverio Méndez, quien argumentó que necesita una denuncia responsable para investigar la acusación de que los policías de tránsito a su cargo, provocan intencionalmente el embotellamiento en la cabecera del Puente de la Amistad. Así, toda una dotación de supuestos guías de estacionamiento recaudan ilegalmente, facilitando el paso rápido de los autos para evitar el atascamiento transitando por una calle alternativa, previo pago de una coima.

Si no quiere tomar la denuncia periodística, solo debería ir a mirar la rotonda Oasis, donde se encuentra un enjambre de supuestos guías acosando a todos los automovilistas que están queriendo pasar al Brasil. Luego, puede ir a mirar en la cabecera del puente y preguntarse porqué el tránsito está colapsado en Ciudad del Este si el puente se puede cruzar tranquilamente, y no hay controles en el Brasil, que pudieran generar tal atascamiento. Quien haya pasado por Ciudad del Este, más de una vez habrá soportado horas de espera en la extensa fila, antes de llegar al puente, todo para que opere la recaudación ilegal.

“Antes se coimeaba y se pasaba, pero eso no estoy permitiendo ahora y eso crea ronchas ”, dijo Méndez reconociendo la existencia del esquema. El pasado sábado, la maquinaria de la coima funcionaba a la perfección y eso fue constatado por periodistas de nuestro diario. Entonces debería explicar el director de tránsito ¿cuál fue la causa del embotellamiento de ese día, ya que no existían obstáculos para el cruce, más que los dos agentes cerrando el paso una cuadra antes de llegar a la Aduana?.

Si no participa del esquema corrupto, Méndez cuanto menos debería estar informado de lo que pasa en su jurisdicción y para ello ni siquiera necesita usar sus dotes de investigador policial, sino solamente ir a mirar lo que pasa y lo que hacen sus subordinados