Denuncian supuesto complot de llanistas para destituir a Godoy

Se filtran varias capturas de pantallas de mensajes de un grupo del Whatsapp de liberales, donde llanistas refieren que la concejal de Presidente Franco, Julia Ferreira, sería la próxima intendente. Ante esto, referentes liberales denuncian que se trató de una insinuación de la posible destitución de Roque Godoy. Por su parte, el jefe comunal indica que no le preocupa porque no hay ningún documento fuera de lugar.

Según los integrantes del grupo virtual, ya son varias las afirmaciones donde los llanistas anticipan que Godoy no terminaría este periodo, al tiempo de anunciar que Julia Ferreira sería la próxima intendente. Dentro del grupo uno de los que vaticinó que “más temprano que tarde” Ferreira llegaría a la intendencia fue el presidente del Comité Uno, Leovigildo Viana.

En otro de los mensajes aparece el referente Diego Duarte, quien refiere que Ferreira “le hace 5 a 0” a Roque Godoy, diciendo que ojalá llegue a intendente.

Con esto, la otra vereda de la dirigencia liberal franqueña señala que se confirman las amenazas hechas por el equipo de la senadora Zulma Gómez al sector de Godoy, que de no contar con su apoyo no terminaría su mandato. Hace pocas semanas, el intendente oficializó su apoyo al efrainismo, que promueve el rechazo a la enmienda constitucional. Esto contradice al equipo llanista, que propone la reelección presidencial vía enmienda.

Los dirigentes también mencionan que hasta ya existirían conversaciones con los líderes colorados para que apoyen las acciones contra el intendente.

Presidente Franco es una de las intendencias que tuvo una rápida intervención de la Contraloría General de la República con exámenes especiales de algunas administraciones, dejando de lado aquellas que cuentan con denuncias de irregularidades.

Al respecto, el intendente Godoy, refirió que no tiene conocimiento del supuesto complot en su contra, y que no cree que se trate de algo tan tenebroso y maquiavélico como para llevar adelante. Agregó que de ser tampoco ve viable esa posibilidad por el manejo administrativo, ya que están trabajando como la ley manda. Refirió que no se amilanará ante rumores, por lo que no le preocupa. Mencionó que su administración es la única que está siendo permanentemente supervisada por la Contraloría, que a su parecer está bien porque no hay ningún documento fuera de lugar.

Sobre el caso, intentamos comunicarnos con los sindicados, pero no tuvimos éxito.