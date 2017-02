Lamentan desidia de autoridades para reparación de un pabellón

MINGA GUAZÚ. El concejal municipal de Minga Guazú, Juan Friedeling (PLRA), reclamó ante la Junta Municipal que en la Escuela N° 7.344 Augusto Roa Bastos, del Km 30, aún no se hizo la reparación de un pabellón con cinco salas, que está en riesgo de derrumbe. Ante la falta de reparación, el director anunció que darán clase bajo un árbol para evitar cualquier riesgo.

El pabellón presenta erosión en la base de la construcción, que consta de cinco salas, de las cuales una es la dirección, otra la biblioteca, tres aulas del 2°, 4° y 9° grado. La institución tiene 160 alumnos, desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

El edil lamentó que ya se cumplirá casi un año, desde el primer pedido de reparación por parte de la comunidad educativa y que hasta el momento no se palió la situación.

“Hasta ahora siguen aguardando la reparación, incluso se construyó un aula nueva para el tercer ciclo, pero el pabellón sigue en riesgo y en cualquier momento se puede venir abajo, esperemos que no ocurra una tragedia en el lugar”, se quejó.

El director de la institución educativa, Epifenio Villalba, dijo que este 2017 se iniciarán las clases en las mismas condiciones que el año pasado, porque no se hizo absolutamente nada por el pabellón en riesgo. Añadió que la única salida a la situación, es dar clases debajo de un árbol, para evitar cualquier riesgo.

“Todos los concejales visitaron la institución y se comprometieron en la reparación, pero hasta ahora no nos dieron ninguna solución. Estamos limpiando las aulas y una parte del piso parece que tiene un hueco debajo”, refirió.

Por su parte, el director de Obras de la Municipalidad, Jorge Ayala, indicó que el pabellón no está en riesgo de derrumbe, según los resultados de la verificación del departamento de Obras de la Gobernación del Alto Paraná. No obstante, anunció que la reparación será en los próximos días y estará a cargo de la empresa que construye un aula en la institución.

“En ese pabellón, se pondrá un protector de losa y la colocación de canaleta, presenta un desgaste, producto de una erosión por no contar con la protección. Apenas contemos con el presupuesto correspondiente, se harán los trabajos”, manifestó.

ANTECEDENTES

SETIEMBRE 2016

Padres de alumnos y directivos de la escuela denunciaron la desidia de las autoridades para reparar un pabellón con cinco salas, que está en peligro de derrumbe, por la erosión que presenta la base de la construcción. El supervisor de área, Ernesto Villalba, reveló que en julio del 2016, el intendente envió a su director de infraestructura y en la ocasión prometieron que en dos días iban a empezar los trabajos. Esos dos días nunca llegaron, aseguran.

OCTUBRE 2016

Los docentes y padres reclamaron que nada se hizo para paliar la situación crítica del pabellón. El director de la institución, Epifenio Villalba, dijo que ojalá no esperen a que ocurra una desgracia para que se repare el local. En la ocasión, el director de Obras de la Municipalidad, Jorge Ayala, manifestó que presentó el pedido al departamento de Finanzas, donde le informaron que no hay recursos para ejecutar los trabajos de mantenimiento en la escuela.