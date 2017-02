Horóscopo 23 de febrero de 2017

ARIES: La relación amorosa con el ser querido está mejorando; parece que vas a lograr una buena estabilidad en tu vida sentimental. En lugar de salir como es costumbre cada fin de semana, disfrutas en casa de estos días de descanso para pensar en tus proyectos de futuro. Buena suerte con los naipes y al casino. NUMERO PREDILECTO: 34 TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

TAURO: Parece que el hecho de manejar varios negocios al mismo momento no te resulta muy bien; operas una selección y dedícate solamente a los que te traerán con regularidad buen dinero rápido, aun si no son grandes sumas. Vuelva la tranquilidad en tu vida amorosa después de una tormenta que te preocupó. NUMERO PREDILECTO: 43 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

GEMINIS: Vas a tener más satisfacciones emocionales porque tu relación amorosa se vuelve más estrecha, más sensual, eso gracias a la complicidad perfecta entre ambos. No tenés por qué hacer caso a los celos de tu entorno; piensas en tu felicidad, aun si aparentas egoísta, no importan las otras opiniones. NUMERO PREDILECTO: 51

COLOR DE LA SUERTE: VERDE OSCURO

CANCER: La persona que te abandonó hace poco no volverá; los astros indican que el caso está cerrado y podes buscar otra. Una invitación inesperada te permitirá disfrutar de una tardecita relajante, fuera de la ciudad, y encontrar gente interesante para tus actividades profesionales. NUMERO PREDILECTO: 39 COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

LEO: Te resulta difícil decir no cuando alguien te solicita; por lo tanto en estos días vas a tener que rechazar las propuestas sentimentales de unas personas, sino tendrás problemas. Una venta que no esperabas te procurará un buen ingreso de dinero, y al contado. Cabeza pesada con estos cambios repentinos de tiempo. NUMERO PREDILECTO: 6 COLOR DE LA SUERTE: AZUL

VIRGO: Un viaje a un país extranjero, previsto este fin de semana, será postergado. Una entrevista importante para vos no se llevará a cabo como lo esperabas. Sin embargo, todo no va a salir mal así este fin de semana, tendrás satisfacciones con tus familiares y si sos jugador, hay buenas perspectivas en este ámbito. NUMERO PREDILECTO: 7 MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

LIBRA: Una inversión en un proyecto que al comienzo parecía utópico se revelará a corto plazo una fuente de ganancias importantes; entonces hágalo sin dejarte desanimar por el pesimismo de tu entorno. Será preferible no abusar de los alcoholes este fin de semana, tu hígado está mal. NUMERO PREDILECTO: 14

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

ESCORPIO: Una persona que piensa mucho en ti va a manifestarse en forma inesperada; aun si no te agrada, por cortesía no la rechazas. Una discusión en casa va a degenerar en pelea si no dominas mejor tus reacciones nerviosas. Para calmarte salgas a caminar cada mañana temprano. NUMERO PREDILECTO: 26

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CAPRICORNIO

SAGITARIO: Hay una persona enfermita que gustaría verte, tu visita será el mejor remedio para ella. Tenés muchas posibilidades para desarrollar tus actividades, usando para eso tus relaciones en el ámbito comercial. Vas a gastar más que podes este fin de semana, cuidado porque hay cuentas que cancelar este fin de mes. NUMERO PREDILECTO: 58

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

CAPRICORNIO: Vas a multiplicar los contactos con personas marginales que te fascinan. Sin embargo, no intentas copiarlos porque tu mentalidad profunda no corresponde a la de estas personas. El momento no es propicio para un nuevo emprendimiento comercial, perderías mucho dinero. NUMERO PREDILECTO: 9

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

ACUARIO:Aprovechas de tus momentos libres para hacer una limpieza, no solamente de tu hogar, sino también en tus relaciones. Estás dedicando demasiado tiempo a unas personas que no merecen tu amistad, tampoco tu amor. Una visita grata va a darte mucha felicidad. Suerte en los juegos de loterías. NUMERO PREDILECTO: 21 PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

PISCIS: Una persona que quieres mucho se aprovecha de tus sentimientos y de tu billetera; sería preferible poner un punto final a esta relación antes de que te encuentres en una situación financiera demasiada desastrosa. Tu cabeza va a dolerte; buscas un remedio natural para calmar tus nervios. NUMERO PREDILECTO: 97

COLOR DE LA SUERTE: VERDE AGUA