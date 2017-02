¿Qué hacemos el finde?

Una serie de shows musicales animará la velada esteña este fin de semana. La movida nocturna invita a disfrutar de imperdibles encuentros con variedades musicales, tributos y fiestas al ritmo de la samba, para pasar en compañía de la pareja o amigos.

HOY:

Girls Powers: Rockzilla Bar Café propone un 2X1 imperdible de la mano de The Monkeys & High Heels, que interpretarán canciones al estilo del blues, soul y mucho rock. Las entradas tendrán un costo de G. 20.000. Para reservas llamar al 0973-117-868.Viernes de tributo: la banda Jalapeños ofrecerá un tributo a tres emblemáticos grupos brasileños, Charlie Brown Jr, Skank y a la banda Jota Quest. Será en Época Show Bar. Para más información contactar al 0973-707-656.

Rockabilly: El grupo esteño The Budgies Band invita a empezar el fin de semana de la mejor manera. Promete un show musical con lo mejor de rockabilly. En la noche interpretarán temas de Stray Cats, Elvis Presley, Top Cats, Chuck Berry, Billy Haley & His Comets y de varios artistas más. La cita está marcada en Kilkenny CDE.

Viernes House: Gabana Dance & Lounge propone empezar el fin de semana bailando al ritmo del DJ Douglass Alves desde Foz do Yguazú. El acceso es totalmente gratuito.

MAÑANA:

Show de rock: Época Show Bar propone disfrutar de la noche con el grupo Los Kalas. La banda ofrecerá los mejores temas de Queen, Toto, Bee Gees, Soda Stereo, Beatles, Guns N´Roses y varios más. El acceso será de G. 30.000. Reservas de mesas y box al 0973-707-656.

The ex Night Party: Coyote invita a disfrutar de una fiesta única, con una temática totalmente diferente. En la noche además se presentará la banda brasileña Magnun Acústico en vivo. Para más información llamar al 0973-418-599.

Fiesta brasileña: La disco Bunker CDE se adentra al carnaval al estilo brasileño e invita a disfrutar de lo mejor de la Samba, Pagode, Axé, Arrocha, Forró, Sertanejo, Funk y Electrofunk. Para más datos contactar al 0971-949-484.

Rock Nacional: el grupo encarnaceno Tereré Drinkers se presentá mañana en Ciudad del Este. La banda tocará temas propios así como covers de artistas conocidos. El concierto tendrá como escenario a The Old School CDE. Las entradas costarán G. 20.000.

AC/DC vs Guns N´Roses: las bandas de rock Alta Voltagem y The Jungle se unen para brindar un show único con lo mejor de dos de las bandas de rock más emblemáticas de todos los tiempos. La cita está marcada en Kilkenny CDE.