Horóscopo 25 de febrero de 2017

ARIES: Un nuevo encuentro te llenará de alegría, cae bien porque vas a tener que demostrar mucha astucia para ordenar tu vida sentimental y no dañar a nadie. No sería serio este fin de semana sobrestimar tu capacidad física; tu cansancio y tu debilidad respiratoria te molestarán. NUMERO PREDILECTO: 32

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

TAURO: No te sientes bien en tus amores porque parece que la persona querida te fastidia; este desequilibrio es pasajero, los astros indican que vas a entrar en un periodo de reflexión que te ayudará para mejorar tu vida sentimental y también las consecuencias estarán positivas en tu trabajo. NUMERO PREDILECTO: 8

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CAPRICORNIO

GEMINIS: Para este fin de semana los astros te aconsejan salir y priorizar tus relaciones con los demás, vale decir valorar tu imagen, tu apariencia, desempeñar más amabilidad con tus interlocutores, hacer unos favores a tus próximos. Un poco de ejercicios físicos matutinos aliviará tu digestión. NUMERO PREDILECTO: 1

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

CANCER: No dejes pasar el tiempo, tenés que solucionar ya el malestar que hay con tu pareja; caso contrario vas a envenenar tu vida sentimental, y eso tendrá consecuencias negativas en tu comportamiento y en tu vida profesional. Una relación buena y sana tiene que ser tu objetivo principal. NUMERO PREDILECTO: 59

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

LEO: Un problema en la familia te preocupará: podes aprovechar para hacerte respetar más por tus familiares; por eso tenés que demostrar con firmeza que eres capaz de enfrentar las situaciones difíciles y solucionarlas sin ayuda de nadie. Dolores de garganta por causa de un resfrió matutino. NUMERO PREDILECTO: 7 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

VIRGO: En tu vida sentimental, este fin de semana se encuentra bajo la influencia del planeta Mercurio; significa que el momento es oportuno para operar los cambios que tenés que hacer en esta parte de tu vida. Algunos dolores de cabeza van a lastimarte el domingo por la tarde. NUMERO PREDILECTO: 11

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

LIBRA: A pesar de tus esfuerzos para ascender en tu trabajo, tendrás que esperar más tiempo para conseguir lo que efectivamente te corresponde. Sería útil aprovechar de estos días de descanso para hacer un balance y prepararte para enfrentar con confianza y serenidad la próxima semana. NUMERO PREDILECTO: 37

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

ESCORPIO: Un hecho imprevisto en tu trabajo te hará perder toda ilusión en cuanto al ascenso esperado desde meses. Aprovechas este fin de semana para descansar más, relajarte entre amigos y familiares, en fin cambiar la rutina diaria y sobretodo olvidar tus preocupaciones profesionales. Buen día para los comerciantes. NUMERO PREDILECTO: 67

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

SAGITARIO: Un ingreso inesperado de dinero va a llenarte de alegría y cae bien porque tu billetera estaba vacía en esta mitad del mes. Hay un buen sostén astral, aspectos planetarios positivos, para los que tienen ganas para mejorar su vida profesional, con más efectos si trabajan en la venta. NUMERO PREDILECTO: 7

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

CAPRICORNIO: Una conquista amorosa se revelará bastante difícil porque la otra persona no quiere hacerte caso; sería más fácil si acompañas tus proposiciones con un ramo de flores o un regalito. En la salud se nota una debilidad del estómago, entonces no debes abusar del alcohol este fin de semana. NUMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

ACUARIO: Un aspecto con efecto bastante fuerte de parte del planeta Júpiter, astro de la prosperidad, va a darte el empujón que te hace falta para concretar un negocio importante. Una conquista amorosa que hasta hoy parecía improbable se revelará posible este fin de semana. Dolores musculares el domingo. NUMERO PREDILECTO: 54

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

PISCIS: En ti hay una reserva de energía que hasta hoy no pudo expresarse, todo esto porque la inseguridad infecta tu vida. No te desanimes en tu vida sentimental, sería una lástima porque la persona amada te conviene muy bien y te traerá el equilibrio que te hace falta. Si so comerciante, agrandar tu negocio sería una excelente idea. NUMERO PREDILECTO: 75

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA