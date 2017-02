Reina Menchaca recibe homenaje de exalumnas

Reina Menchaca, profesora de danza de destacada trayectoria, fue homenajeada durante un cálido encuentro en el Paraná Country Club de Hernandarias. El evento fue organizado por sus exalumnas y damas de la tercera edad del club Águilas CDE.

María Angélica Diez, coordinadora de Águilas CDE, explicó que el homenaje fue por los 60 años de enseñanza que lleva la maestra Menchaca, además de sus 80 años de vida. A la vez comentó que es una de las profesoras pioneras en la danza.

“Reina tiene un grupo de la tercera edad hace ya varios años, ya que ella es pionera como profesora de danza. Tuvo la oportunidad de ser profesora de grandes bailarinas como Sussy Sacco, Helena Cardozo, Miers de Galeano, en síntesis, ella formó en su academia de danza un grupo de la tercera edad. Ese mismo grupo de la tercera edad es como un ejemplo para los grupos de Paraguay, porque ya compitieron en varios concursos a nivel internacional”, indicó.

Por su parte, Reina Menchaca expresó que se sintió muy emocionada con el homenaje. “Me sentí como en mi casa porque acá están todas mis alumnas”, refirió.

La maestra mencionó que en diciembre del año pasado sus alumnas de Madrid le habían rendido también un homenaje por sus 60 años de enseñanza. “Es tan lindo cuando tus alumnas están lejos, pero igual se acuerdan. En Valencia también me rindieron un homenaje en el Palau de la Música, fue interesante porque fue de parte de profesores de la comunidad europea”.

Menchaca dejó un mensaje para los jóvenes bailarines. “Que procuren, que tienen que salir adelante, no tienen que cansarse, la danza es muy sacrificada. Es como el deporte que si no estás continuamente en eso no vas adelante”, finalizó.

SEPA MÁS

Teresita Eugenia Menchaca Caballero, más conocida como “Reina Menchaca”, comenzó sus pasos por el camino de la danza a los cinco años. Estudió con Ana María Maneglia y luego, con Tala Ern de Retivoff, en clásico. Más tarde, con el profesor Inocencio Báez Villalba, con quien aprendió danza folclórica paraguaya. A los 15 años recibió su título de profesora superior de danza. En 1957, el de profesora normal. Enseñó en varias escuelas y colegios. Su conservatorio de danzas, reconocido por el Ministerio de Educación, funciona desde 1962.