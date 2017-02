Con refuerzo, Paranaense viaja hoy

Paranaense se traslada esta mañana a Carmen del Paraná para el compromiso del Nacional de Fútbol de Salón Itapúa 2017, el viaje está previsto para las 10:00.

Javier Ojeda es el único refuerzo de la esmeralda, con lo que la dirigencia considera necesario el ingreso del mismo. El equipo tuvo una última práctica en la víspera con el refuerzo en el polideportivo SCA, ubicado en el Km 3,5.

El verdolaga no cotejó ningún amistoso después de clasificar, es que los compromisos de las eliminatorias del grupo 14, no terminaron en la fecha establecida y según la presidenta, Mariza Samaniego, ya no había tiempo para el amistoso. El cuadro esteño debutará mañana contra Capiatá en sede de Carmen del Paraná, a partir de las 21:30