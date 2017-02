Corredor de Exportación traerá desarrollo a Cedrales, refieren

LOS CEDRALES. El intendente Aldo Mareco (ANR), dijo que con el inicio del asfalto que será desde Santa Rita y llegará hasta esta ciudad, así como el Corredor de Exportación, traerá más desarrollo al distrito. Para mañana se prevé la apertura de sobres y en menos de treinta días el inicio de las obras.

Se trata del mejoramiento de un tramo de 174 kilómetros, partiendo de Natalio, pasando por Itapúa hasta llegar al departamento de Alto Paraná, distrito de Los Cedrales. La inversión total sería de U$S 350 millones para toda la región, incluyendo las obras complementarias del segundo puente con Brasil, con el cual se conectaría este corredor.

El financiamiento estará a cargo de la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón), se prevé una contrapartida local consistente en obras para conectar el corredor con los principales puertos graneleros instalados sobre el río Paraná. Con esto se podrá mejorar la eficiencia del transporte y fortalecer la competitividad del Paraguay como un país exportador, mediante el mejoramiento del corredor de exportación no pavimentado entre ambos departamentos.

Mareco refirió que esto impulsará al desarrollo de la comunidad de Los Cedrales y que por sobre todas las cosas, generará más empleo para la población, no solo del distrito sino de toda la región sur del departamento.

Así también, los productores de la zona sur se mostraron contentos con las obras anunciadas, porque facilitará el traslado de los productos de exportación.

“Esto será muy importante para la instalación de las industrias en la zona, para proporcionar más trabajos a los ciudadanos, que es lo que más se espera. Además movilizará más a la población, estamos muy contentos porque esto va a llevar a otro nivel a la ciudad.

Los productores están muy satisfechos, porque será más fácil trasladar los productos, los insumos y las maquinarias”, manifestó el intendente.