Horóscopo 27 de febrero de 2017

ARIES: La situación es preocupante en lo laboral y deberías buscar ya una nueva actividad para no sufrir la sorpresa de un despedido repentino. Igualmente en lo sentimental hay incertidumbre en cuanto a una relación que comienzo en la alegría pero que será difícil mantener en la actualidad. NUMERO PREDILECTO: 29

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO CON PIEDRA CLARA

TAURO: Tu situación económica no es buena pero eso no te impide hacer un regalito a una persona que te ayudó en un pasado reciente; sabes es la intención que importa, no el costo del obsequio. Seas más firme en tu actitud con la persona amada, tu inestabilidad y tus vacilaciones provocan dudas. NUMERO PREDILECTO: 7

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

GEMINIS: Sería una buen decisión que seguir los consejos de una persona del sexo opuesto; por su experiencia te guiará muy bien en tus nuevas tareas y conseguirás así un ascenso rápidamente. La persona querida va a rechazarte si no sabes controlar tus inclinaciones eróticas que la chocan. NUMERO PREDILECTO: 38

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

CANCER: El momento es propicio para disfrutar del amor de una persona que habías rechazado hace poco porque tenías otra en la mirada. Un asunto laboral que te preocupa se arreglará gracias a la intervención de una persona muy influyente, pero tenés que pedir su ayuda. Un viaje se postergará. NUMERO PREDILECTO: 83

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

LEO: Intranquilidad y angustia en tus actividades; relájate, no hay peligro de despedido para vos sin embargo, no te metes en asuntos que no te corresponden porque recibirías golpes. Una noticia va a sorprenderte y mejorar tu vida amorosa. Dolores de cabeza por la noche, quizás hay que revisar tu forma de vivir. NUMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

VIRGO: Un poco de dificultades en tus relaciones sentimentales para mantener una relación fluida; lo mejor sería olvidar tus conceptos personales del amor y escuchar los deseos de la otra persona. Modificas tu dieta, hay comidas que favorecen la gordura que debes eliminar. Buena suerte en las loterías. NUMERO PREDILECTO: 41

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE ORO

LIBRA: Es por más confianza en ti que podrás superar la crisis sentimental que afecta tu vida y te perturba en todos los ámbitos. A pesar de lo que piensas, la otra persona te conviene perfectamente y te quiere, entonces no pierdes más tiempo y expresas tu amor antes de que sea demasiado tarde. NUMERO PREDILECTO: 87

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

ESCORPIO: Sería benéfico cerrar un negocio con personas que ya conoces y no arriesgarte con desconocidos; tendrás más seguridad de buenas ganancias y sobre todo de recibir lo que te corresponde. En la salud tu intestino va a dolerte, elijas un tratamiento natural en lugar de cualquiera medicación. NUMERO PREDILECTO: 21

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

SAGITARIO: Una respuesta que tarda desde varios días llegará hoy y podría cambiar tu vida si aceptas operar unos cambios en tus hábitos. Entras en un periodo de inestabilidad en lo que se refiere a tu salud, estos altibajos no son graves pero van a preocuparte. Suerte en las loterías por la tardecita. NUMERO PREDILECTO: 40

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE ORO

CAPRICORNIO: Los acontecimientos van a ocurrir hoy en forma imprevista, rápidamente, lo que va a provocar complicaciones en tu vida amorosa; no vas a saber quién miente y quien dice la verdad. Los astros te invitan a confiar en las personas del sexo opuesto para ver mejor y salir de la confusión actual. NUMERO PREDILECTO: 7

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

ACUARIO: Las condiciones están buenas para concretar un antiguo proyecto abandonado desde meses; será gracias a la ayuda inesperada por parte de alguien de tu círculo próximo. Buena recuperación después de una tremenda decepción sentimental para las solteras, quizás por fin llega el amor verdadero. NUMERO PREDILECTO: 92

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

PISCIS: Tenés los medios para enfrentar con eficiencia los próximos desafíos en tu trabajo, entonces no te desanimes más y sorprenderás gratamente a todos. Tu vida sentimental se vuelve más placentera gracias a tu actitud más cortés, más romántica; siguas este camino. Una conversación con un amigo te pondrá los nervios. NUMERO PREDILECTO: 47

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO