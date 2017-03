Fiscal Manzur busca dar impunidad a “polibandis”

El fiscal Alfredo Mateo Ramos Manzur estaría maniobrando para otorgar impunidad a cinco supuestos “polibandis” que habrían falsificado el informe policial para desvincular de un accidente fatal a un sobrino del capo del narcotráfico, Tomás Rojas Cañete, alias “Toma´i”, recluido en el penal de Tacumbú.



Se trata de los suboficiales: Elías Ruiz, Eustaciano Roa, José Pavón, Carlos Ortiz, y Ángel Leite. Los citados están procesados por cohecho pasivo agravado, producción de documento público de contenido falso y omisión de dar aviso de un hecho punible, tras adulterar el informe policial para desligar a Dilson Rojas Dávalos (sobrino de “Toma´i) de un accidente fatal en que el murió José Armando Ferreira Almada (19), en diciembre pasado.

Ramos Manzur, titular de la unidad penal N° 10, de Ciudad del Este, en una llamativa determinación solicitó al juzgado penal de Garantías N° 4, a cargo de Alba Meza, la abreviación del plazo para presentar su requerimiento conclusivo al tiempo de pedir la suspensión condicional del procedimiento a favor de los supuestos “polibandis”, revelaron fuentes judiciales.

Con ese pedido, el fiscal pretende que los procesados sean sometidos a algunas reglas de conducta por el término de un tiempo (que no puede exceder de 3 años); y luego quedarán blanqueados y sin antecedente judicial.

La figura de la suspensión condicional solo es aplicable a los procesados por delitos leves, coincidieron las fuentes judiciales consultadas. Sin embargo, Ramos Manzur procura beneficiar con ese procedimiento a procesados salpicados por un vergonzoso caso de corrupción: se habría cobrado una coima de 1.400 dólares, de acuerdo a los datos que habían proporcionado los investigadores.

En una conversación telefónica, Ramos Manzur dijo que no “recordaba bien” que se había presentado en el juzgado durante su turno (ayer terminó la guardia de una semana) y prometió devolver la llamada cuando hable con su asistente. Sin embargo, no volvió a comunicarse con nuestra redacción y al ser llamado nuevamente no atendió la llamada.

Antecedentes del caso

El 11 de diciembre pasado, a las 6:00 aproximadamente, el conductor de una camioneta Audi de color rojo y chapa BGG 306 atropelló y mató a José Armando Ferreira Almada (19) y dejó gravemente lesionado a Daniel Da Silva (17), ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta. El percance fue sobre la ruta VII, a la altura del Km 5,5 de Ciudad del Este.

Los agentes policiales intervinientes hicieron constar en el informe oficial que la víctima fatal murió en un choque durante una carretera clandestina de motocicletas, y así desvincular del accidente al chofer del lujoso vehículo. Pero la farsa fue descubierta cuando salió a luz un vídeo en el que aparece la camioneta en el escenario del percance siendo alzado en un camión grúa.

Tras el avance de las investigaciones, se presentó Dilson Rojas Dávalos como el conductor de la camioneta que había protagonizado el accidente fatal.