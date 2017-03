02-03-2017

Políticos colorados utilizaron a niños para hacer proselitismo en Ñeembucú. Les entregaron mochilas con la frase “Luis Benítez, Pedro Alliana 2018”, se tomaron fotos con los pequeños alumnos y divulgaron en las redes sociales. Para colmo, una de las “benefactoras”, la intendente de Villa Oliva, Eusebia Musa, dijo que en vez de criticar, se debería agradecer la “donación”. Si hay un premio al tova’atã, esta mujer se lo llevará. ¡¡EL COLMO!!

********

Directo a Tacumbú irá a parar el cura sindicado de manosear y acosar a una joven. A ver hasta cuándo la iglesia Católica seguirá minimizando y diciendo que este escándalo no es más que una “piedrita”. No hay peor ciego que el que no quiere ver…