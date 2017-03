Procesan a un hombre por abuso sexual en niños y piden su prisión

El fiscal Alfredo Acosta Heyn, de la Unidad Zonal de Hernandarias, presentó imputación contra Antonio Acosta (30) por la supuesta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños, y de igual modo requirió la prisión preventiva del sospechado. El hombre permanece recluido en la Jefatura de Policía del décimo departamento, a cargo del Juzgado Penal de Garantías.

El sospechoso fue aprehendido este 28 de febrero durante un procedimiento efectuado por agentes policiales de la comisaría de la zona, tras descubrirse que tiempo atrás habría abusado sexualmente de una niña de 6 años. El hombre, según la investigación, trabajaba con el padre de la pequeña y residía en la vivienda familiar, en el momento en que habría cometido los abusos.

Días pasados la madre de la víctima lo encontró en un acontecimiento y comentó en su casa del encuentro fortuito. En ese momento, la niña al escuchar el nombre de Antonio entró en pánico y comenzó a gritar diciendo “no, no mami, no quiero que él venga a mi casa porque es malo y grosero, porque me hace cosas groseras y me besa en el cuello”.

La niña igualmente confesó otras penurias que habría pasado cuando el ahora imputado vivía en la casa. El hombre, según la denuncia, llegó a amenazar con coser la boca a la pequeña si contaba sus fechorías. A raíz de esta situación, la madre de la menor realizó la denuncia y el supuesto autor de los abusos sexuales fue privado de su libertad y ahora está procesado, con pedido de prisión.