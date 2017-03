Conflicto entre bancadas de Junta deja cinco sesiones seguidas sin quórum

JUAN E. O’LEARY. A causa de un conflicto entre bancadas por la conformación de comisiones asesoras, la Junta Municipal aun no pudo sesionar, pues los oficialistas abandonaron las últimas tres sesiones ordinarias y dos extraordinarias. El presidente de la Junta, Cristino Brandel (ANR), dijo que están en conversaciones con los concejales para dar una salida a esta disputa.

El vicepresidente de la Junta, Roque Ruiz (ANR), refirió que hasta la fecha no se pudo conformar las comisiones asesoras porque en las últimas tres sesiones ordinarias tanto los liberales como los del Frente Guasu, abandonaron la sesión y en las dos extraordinarias no se presentaron.

“Los oficialistas quieren cambiar el formato de la conformación de las comisiones, del año pasado y el número de integrantes, porque algunas comisiones se fusionaron, de las 8 a 9 comisiones (que habían), conformamos solo cinco, de ahí viene el conflicto”, explicó.

Además, la oposición tiene mayoría de votos en la Junta Municipal, los liberales optan por abandonar las sesiones y dejar sin quórum para tratar la conformación de las comisiones.

Esto también atrae quejas de parte de los ciudadanos, porque las notas que ingresan para ser tratadas quedan retenidas y no se pueden resolver los problemas de la comunidad.

“Intentamos negociar con la presidencia de cada comisión, pero no estuvieron de acuerdo y nuevamente abandonaron el miércoles pasado. Son tres sesiones ordinarias que abandonan la sesión y dos extraordinarias que no asisten. Nada prácticamente hicimos hasta ahora por culpa de eso. Es por irresponsabilidad de los colegas”, lamentó el edil.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Cristino Brandel (ANR), dijo que están en tratativas con los demás concejales, para subsanar el conflicto y sesionar de forma normal.

“En el tema de la conformación de las comisiones fue el conflicto. Las dos bancadas no quisieron ceder, pero estamos resolviendo ya el tema. Estuvimos hablando con los asesores de la Junta, el intendente, estamos en conversación permanente, esperamos resolver pronto esto”. sostuvo.

Falta de pago de salarios

Además, los concejales de la bancada colorada, denunciaron que hace dos meses no perciben el pago de sus salarios y que según las informaciones, es solo con los ediles opositores. Sobre la situación, el intendente Francisco Amarilla (PLRA), admitió que aun no abonaron los salarios, debido a la inflación presupuestaria que se aprobó y que no están contando con suficientes recursos.

“Ellos (concejales) inflaron el presupuesto para que puedan cobrar más, supuestamente eso se basa de acuerdo a lo recaudado del año anterior pero no contamos con tanta recaudación. Ampliaron a más de G. 200 millones y alzaron su salario, por eso no estamos llegando a ese acuerdo y no están arreglando tampoco”, expresó.

Comentó que en el 2015, ni G. 500 millones pudieron recaudar y que de acuerdo a eso se hacen los aumentos, pero en esta ocasión no cuentan con los recursos.

“Cuando tengamos el presupuesto vamos a pagar los salarios, son dos meses lo que estamos debiendo, enero y febrero”, manifestó el intendente.