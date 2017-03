Disputarán por primera vez ciclismo en ruta en el este

Para los amantes del deporte sobre dos ruedas el domingo se disputará por primera vez en Ciudad del Este el campeonato paranaense de ciclismo que organiza el Club Águila Blanca.

En la ocasión los competidores de la categoría élite tendrán un circuito de 60 minutos más 2 vueltas por la ciudad mencionada.

Las categorías habilitadas son: Élite, Sub 23, junior, jóvenes, máster A, máster B, máster C, Sub 30, damas élite y damas juvenil.

La largada será el domingo frente a la Gobernación del Alto Paraná a partir de las 07:30. Al término de la competencia se hará la entrega de los premios, un total de 4.200.000 que se repartirá a las diferentes categorías ganadoras.

La segunda fecha será el 16 del próximo mes en Minga Guazú.

Las inscripciones seguirán abiertas hasta mañana, para más información (0973) 50 30 04.

El circuito que harán las diferentes categorías

Primera tanda

Máster B 40 minutos más 2 vueltas

Jóvenes 40 minutos más 1vuelta

Segunda tanda

Sub 30 45 minutos más 2 vueltas

Damas élite 45 minutos más 1 vuelta

Tercera tanda

Máster C 30 minutos más 2 vueltas

Damas juvenil 30 minutos más 1

Cuarta tanda

Máster A 50 minutos más 2 vueltas

Junior 50 minutos más 1 vuelta

Quinta tanda

Élite 60 minutos más 2 vueltas

Sub 23 60 minutos más 1 vuelta