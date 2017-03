Fue a visitar las Cataratas y casi lo ataca un puma

Un argentino residente en Ciudad del Este, comentó que pasó el susto de su vida con su familia al toparse ayer con un puma en el parque Nacional de Iguazú. Ocurrió cuando fue a visitar las Cataratas en Puerto de Iguazú.

José Fuentes, relató que el gran susto se produjo cuando se dirigía junto con su familia a la salida del parque y a unos 300 metros se toparon con un puma.

“Yo quedé mirando al último de mis hijos que venía con mi esposa retrasado porque estaba cansado y ahí lo vi. Pensé que era de mentira porque estaba en una posición quieta, como de ataque. Después me di cuenta que era de verdad y me puse delante de mi hijo”, contó el hombre.

“El animal lo rodeaba y quería atacarlo, yo me puse enfrente y gritaba desesperado, soy de contextura grande y por eso capaz no me atacó. Mis otros hijos corrieron y cuando pudimos también nos dimos vuelta y salimos corriendo y por suerte el animal se quedó atrás”, agregó al medio argentino Misiones Online.