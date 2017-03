Encontraron la “renuncia”

La supuesta renuncia del gobernador Rodolfo Friedmann fue encontrada. Según informó el fiscal de la causa, se encuentra en una escribanía pública donde fue depositada por concejales. Dijo, sin embargo, que no pueden incautarla sin una orden judicial.

El documento de “renuncia” a la Gobernación de Guairá, supuestamente firmado por Rodolfo Friedmann y que fue el origen de idas y venidas que se iniciaron el viernes pasado, fue finalmente hallado. Esto luego de que el propio gobernador denunciara hasta esta mañana que sehallaba desaparecido.

Según el fiscal Bernardo Elizaur, quien investiga la causa caratulada como “producción y uso de documentos no auténticos”, la nota fue llevada a una escribanía pública por concejales departamentales.

Sin embargo, aunque ya conocen su destino, no pueden realizar aún ningún movimiento considerando que hasta hoy no pueden conseguir la orden judicial que permita el secuestro del documento. “Estamos para la obtención del documento, estamos tramitando la resolución, la autorización que hasta la fecha no tenemos a raíz de inhibiciones e impugnaciones”, dijo el agente.

Reiteró que es fundamental contar con dicho documento, considerado la evidencia principal, para proseguir con otros pasos como llamar a declaración de testigos. A partir de allí podrán determinar si la firma fue falsificada o no, a través de pericias caligráficas.

Al ser consultado sobre si resultase que la firma es de puña y letra de Friedmann, señaló que la denuncia será desestimada ante la inexistencia del hecho punible “y si tuvo voluntad de firmar o no ya se tiene que ver en otro ámbito”.

Fuente: ABC Digital.