“Akãne y empleados de Cartes”

El presidente de la Seccional 2, Benjamín Ozuna, criticó la plenaria realizada por los dirigentes de Honor Colorado autóctono y los calificó de “akãne” (torpes) porque “los liderazgos políticos se definen con los líderes y no con las bases se va a definir quiénes serán los candidatos”, dijo.

Dijo que la plenaria del sábado es puro autobombo, “porque ese equipo es solo de máximo 10 personas y que llevan a gente de las seccionales que no son dirigentes, son apenas simples votantes”.

Indicó que es una precipitación de algunos de Honor Colorado, por lo que es una mentira, “porque no estuvieron los representantes del partido, como ser los presidentes de seccionales que son del equipo de Javier Zacarías, y por ende, no estuvieron las autoridades legalmente constituidas”.

“Ellos dicen que nosotros los zacariístas solo hacemos lo que nos diga nuestro líder, pero si el líder de ellos, Horacio Cartes cierra un acuerdo con Javier Zacarías y les ordena que se cumpla se cumplirá, porque ellos también son simples empleados de Cartes, por lo que van a tener que callarse y respetar, y si no les gusta tendrán que ir a otro equipo o formar su equipo”, finalizó.