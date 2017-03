Atacan a hermano de víctima del EPP

Pese a que se alejó del norte del país tras la muerte de su hermano Luis, el empresario Aníbal Lindstron -quien ahora reside y trabaja en Caaguazú- fue nuevamente atacado por integrantes del grupo criminal EPP, según él mismo denuncia.

Aníbal Lindstron, hermano del ganadero Luis Lindstron, asesinado por el EPP en Tacuatí, departamento de San Pedro, confirmó haber sido golpeado salvajemente por los criminales integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Son cobardes porque no se enfrentan. Llegaron y sin mediar palabras me golpearon. Fue en febrero, por la noche”, informó.

Dijo que el ataque tuvo lugar en una propiedad suya en Caaguazú, donde reside actualmente y a la que se había mudado luego de que su hermano fuera acribillado por los delincuentes. “Yo creí que iba a trabajar tranquilo en estos lados”, lamentó.

Indicó que si bien lo hicieron pasar por un asalto, pues se llevaron aproximadamente US$ 6.000, “el objetivo era dañarme, no otra cosa, como siempre hacen en el Norte”. Agregó que es el modus operandi que siempre utilizan: “Cuando atacan, algo llevan, y si no encuentran, secuestran y aprietan a los familiares”, acotó.

Dijo que pese a que realizó la denuncia pertinente tanto en la comisaría jurisdiccional como en el Ministerio Público, hasta el momento las autoridades poco o nada hicieron. “No hay seguridad. No hay ninguna garantía, pero la vida continúa”, lamentó Lindstron, quien dijo que retomó sus actividades pese a aún estar convaleciente por la golpiza que recibió.

El ganadero Luis Alberto Lindstron Picco, de 63 años, secuestrado por el EPP entre el 31 de julio y el 12 de setiembre de 2008 (liberado luego de que sus familiares pagaran la suma de US$ 130.000), fue emboscado y acribillado a tiros el 31 de mayo de 2013 por el grupo armado en un camino interno de la estancia “Paso Itá” de Tacuatí, en un área que arrendaba para la elaboración de carbón. El atentado se produjo horas después de que un elemento de la logística fuera capturado en Kurusu de Hierro.

Fuente: ABC Digital.