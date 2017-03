Fiscalía cómplice

Pobladores de Presidente Franco preparan una vez más una movilización, para el próximo 28 de marzo. Esta vez ya será en la capital del país, frente a la Fiscalía General del Estado. Es ante la impunidad que se tiene sobre las denuncias de desvío y malversación de fondos en las administraciones municipales de los exintendentes colorados Alcides Fernández y Abrahan Alegre.

A un año de la presentación de la denuncia, no hay imputados, no hay ninguna investigación y el fiscal a cargo Hugo Vázquez se llama a silencio. “Hace un año que se presentó la denuncia y no se hizo nada. No hay respuesta, hay muchas dudas, porque se dijo que el expediente estaba en Asunción, y resultó que no, seguía acá a cargo del fiscal Hugo Vázquez, entonces vamos a ir a Asunción para reclamar sobre este tema, frente a la Fiscalía General del Estado”, declaró a nuestro diario uno de los organizadores de la movilización.

Los exintendentes Abrahan Alegre (ANR) y Alcides Fernández (ANR), fueron denunciados ante el Ministerio Público, por los concejales municipales y el intendente Roque Godoy (PLRA), por supuestos hechos de corrupción perpetrados durante sus respectivas administraciones, sobre todo en cuanto al uso de los recursos provenientes del Fonacide. Las denuncias hablan de un desfalco de más de G. 7.000 millones.

Hace poco, el país se escandalizaba de las manifestaciones poco ortodoxas protagonizadas por el abogado Paraguayo Cubas, el concejal Celso Miranda y el abogado Jorge Brítez, para denunciar la inacción de la fiscalía ante denuncias de corrupción y el caso de la investigación de la muerte de la niña Sara Amapola Insfrán. Si no fuera por el escándalo de Payo Cubas, estos ya hubieran pasado al opareí.

Ahora los franqueños deben sacrificarse y viajar hasta Asunción para hacer que el fiscal Hugo Vázquez, haga su trabajo. Es poco probable que con la manifestación en Asunción logren algún resultado. Se sabe que el fiscal general es igual de ineficiente que sus funcionarios y cómplice de los denunciados. El concejal Miranda, hizo su denuncia sobre las irregularidades de la merienda escolar en Ciudad del Este, en Asunción, por la desconfianza en los fiscales de la zona. Lo que hizo Díaz Verón fue remitir el expediente a Ciudad del Este, para que la investigación no prospere.

Lo que los franqueños deben hacer es desenmascarar al sinvergüenza del fiscal Vázquez, quien descaradamente está protegiendo a los sinvergüenzas que malgastaron el dinero del Fonacide, un recurso que tiene que ser destinado para la educación de los hijos de familias humildes. Antes que ir a Asunción, deben lograr que el fiscal haragán abandone el cargo y deje las funciones a profesionales comprometidos con el país.