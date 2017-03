“No esperaba este recibimiento de la gente de Concepción”

Los manifestantes grafiteros de Ciudad del Este no pudieron cumplir con su plan en la ciudad de Concepción, pues en los dos intentos fueron expulsados por un grupo de ofuscados pobladores. Paraguayo Cubas, quien encabeza las movilizaciones, dijo que no esperaba tal recibimiento de los lugareños y que también le sorprendió la cantidad de los manifestantes. No obstante dijo que no representan a la mayoría y que volverán en abril.

El primero en visitar Concepción fue el artista plástico, Rafael Esquivel, alias Mbururú junto a otras dos personas, el viernes pasado. Ni bien llegaron a la ciudad, fueron recibidos por una turba y fueron obligados a volver al Chaco. El vehículo en el que viajaban fue atacado con palos y rompieron sus parabrisas.

Luego, el sábado, día pactado por los manifestantes grafiteros para hacer movilizaciones en Concepción, llegó otra comitiva liderada por Paraguayo Cubas. El mismo también fue abordado por la misma turba, liderada por un radialista, identificado como Edgar Américo Chilavert. Los lugareños recriminaron a Cubas por llamar de delincuente al ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Miguel Óscar Bajac. Le prohibieron que use palabras ofensivas contra el ministro y los diputados Alsimio Casco (ANR) y Ramonita Mendoza (PLRA).

Cubas les dijo que quería reunirse con los pobladores y que les permita exponer sus ideas pero se le negó. Le dijeron que vuelva en abril próximo para una reunión con los pobladores y fue escoltado hasta salir de la ciudad.

Cubas explicó ayer que estaba muy sorprendido por la forma en que fue recibido y por la cantidad de personas que lo esperaba para expulsarlo. “No esperaba realmente esto, de ninguna manera. No creí que iba a llegar a esto. También me llamó la atención la cantidad de gente porque eran muchos, estaban bien organizados”, expresó.

Agregó que estas personas serían integrantes de un grupo político del PLRA, partido que tiene mucha influencia en la ciudad y que no representan a la mayoría de la ciudadanía. Admitió que su manera de actuar tampoco ayudó, pero señaló que forma parte de la dinámica. Lamentó que no hayan podido cumplir con su idea de pintar la casa particular del ministro Bajac.

Según Cubas, eligieron Concepción por ser capital del primer departamento y que la idea es ir visitando las capitales departamentales del país, en orden cronológico para hablar de una reforma constitucional.