Competencia de natación con Hockin se disputó con éxito

Con presencia de Benjamín Hockin se disputó la tercera competencia de natación el sábado pasado, que organizó la escuela municipal de natación de Hernandarias junto con el colegio Cristiano Emanuel. En la ocasión, los primeros de cada categoría fueron: Sub 4 y 5, Camila Benítez y Abel Añazco. Sub 6 y 7, Nahiara Fernández y Santiago Melgarejo. Sub 8 y 9, Petra Armella y Sebastián Giménez. Sub 10 y 11, Marian Giménez y David Velázquez. Sub 12 y 13, Malena Vera y Manuel Recalde. Sub 14 y 15, Tomás Cantero. Sub 16 y 17, Kendra Moore y Rafael Aquino.

Las escuelas de natación participantes del Alto Paraná fueron, Santa Teresa del Niño Jesús, Nuestra señora de Asunción, Virgen del Rosario, Colegio Británico, Agua y Vida, Cristiano Emanuel y la Escuela Municipal de Natación de Hernandarias. Los mejores fueron premiados por el invitado especial con medallas. Al término de la competencia Benjamín Hockin realizó una exhibición como cierre del evento.