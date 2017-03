Horóscopo 14 de marzo de 2017

ARIES: Una iniciativa tuya te traerá la fama que te hace falta para ganar más dinero; siguas este camino; es creando e innovando que podrás superar la crisis económica que golpea a todos, y te permitirá crecer a pesar del desánimo y del pesimismo general de tu entorno. En los juegos suerte mediana. NUMERO PREDILECTO: 71

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO CON PIEDRA OSCURA

TAURO: Te gustaría vivir en un mundo perfecto, igualitario, con amor al próximo; por qué no das el ejemplo en lugar de ser egoísta. Una noticia va a despertar tu ambición y levantar tu ánimo en cuanto al trabajo; aprovechas de la propuesta, es serio y puede ser algo duradero para ti. NUMERO PREDILECTO: 26

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

GEMINIS: Un problema con la familia de tu media naranja te provocará grandes disgustos; cuídate porque podría ser fuente de otros problemas más graves en un futuro próximo, que poco a poco envenenarían tu relación y te llevarían a la ruptura total con dichos parientes. NUMERO PREDILECTO: 59

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MARINO

CANCER: Algunas emociones secretas van a enriquecer tu vida sentimental. Un amor clandestino va a darte las ganas para salir de tu soledad y de tu aislamiento actual. En el trabajo, llego el momento de tomar nuevas iniciativas y decisiones importantes, sin miedo ni complejos. NUMERO PREDILECTO: 51

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

LEO: Un cambio de domicilio no se va a concretar todavía; a pesar de que el tema se vuelva preocupante y urgente porque no encontrarás fácilmente lo que buscas. Una mujer celosa intenta dañarte por sus malas palabras; mejor no hacerlo caso. Vigilas tus bebidas, disminuyes las azucaradas. NUMERO PREDILECTO: 14

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CAPRICORNIO

VIRGO: Una nueva relación cambiará tu vida, vas a sentirte una otra persona y eso tendrá repercusiones positivas en tus tareas. La atmósfera es bastante pesada en tu hogar, cambia los muebles, cambia las cortinas, haga que el lugar se vuelva más acogedor. Buena suerte en las loterías. NUMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: ARCO IRIS

LIBRA: Tu vida profesional puede ser afectivamente y moralmente inestable; tendrás emociones vivas, momentos de inspiración seguidos de desinterés y excitación que te harán palpitar, pero te cansarán, te agotarán. Por suerte tus nervios están bien controlados para enfrentar tales situaciones. NUMERO PREDILECTO: 2

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

ESCORPIO: Estás llegando a un momento decisivo en tu vida sentimental; lo que deseas se producirá solamente si cambias tu forma de vivir. Se presenta una situación astral confusa que va a influir en el desarrollo de tus tareas y obligándote probablemente a cambiar de trabajo. NUMERO PREDILECTO: 55

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

SAGITARIO: El momento es propicio para reforzar las relaciones con la persona amada. Tu trabajo es bastante fastidioso, por lo menos te aparenta así; con un esfuerzo por tu parte todo puede cambiar. En la salud, tenés que evitar los condimentos porque molestan tu sistema digestivo. NUMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE CÁNCER

CAPRICORNIO: Una pelea con un vecino no solucionará el desacuerdo actual; mejor buscar un arreglo amistoso. Dedica más tiempo a tu vida espiritual, es un sostén importante para ti. Tu salud es caprichosa, consultas al médico con más frecuencia cuando te sientes mal. NUMERO PREDILECTO: 7

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

ACUARIO: Muchas dificultades familiares al horizonte debido a la influencia negativa de una persona envidiosa en tu entorno. Vas a pensar que alguien hizo algo en contra de ti; puede ser, tenés que averiguarlo, pero hay también una parte de culpa tuya: hablas demasiado. NUMERO PREDILECTO: 23

PIEDRA ENERGÉTICA: ÓNICE

PISCIS: Una relación amorosa inestable te impone conocer la felicidad; tenés que tomar rápidamente una decisión, los astros te apoyan. En el trabajo tu intuición no es buena, debes escuchar los consejos de los amigos, aumentarás tu rendimiento y, a consecuencia, tus ganancias. NUMERO PREDILECTO: 37

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO