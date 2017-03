Investigación es “un vyroreí”

El ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre dijo que la única vía con la que se llegará a la verdad en el caso de la presunta renuncia del gobernador del Guairá, Rodofo Friedmann, es a través de varios peritajes de la firma.

Latorre explicó que el caso de la presunta renuncia no está sujeto a lo que decida un fiscal o “lo que diga un juez. La única forma para llegar a la verdad es el peritaje”, precisó este martes.

“Si la firma es falsa, obviamente se cometió un delito de producción de documento no auténtico (…) El Código prevé una pena privativa libertad de hasta 5 años”, manifestó Latorre. El ex fiscal general opinó que si existe una presunción de comisión de hechos punibles la investigación corresponde al Ministerio Público. “Debe hacerse el trabajo, no atendiendo el interés particular, sino el general para saber lo que pasó”, comentó.

Para Latorre, la investigación actual es “un vyroreí. Hay que hacer la pericia y dilucidar si la firma es auténtica o no (…) La firma auténtica no puede corresponder a la voluntad del suscribiente (…) Hay que dejar que la Fiscalía ordene la pericia y que cada parte designe a un perito”, expresó.

El conflicto en la Gobernación del Guairá se inició el pasado 3 de marzo, cuando la Junta Departamental estudió y aprobó una renuncia presentada por Rodolfo Friedmann, quien luego dijo que el documento era falso. Esto desencadenó un escándalo político que derivó en el nombramiento de hasta tres concejales departamentales que claman por el cargo de gobernador. Friedmann sigue al cargo del Ejecutivo departamental gracias a una medida judicial.

Fuente: ABC Digital.