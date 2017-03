Los Cedrales: hallan cuerpo de una mujer en el río Paraná

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado a orillas del río Paraná por un pescador. El hallazgo fue a las 12:42 aproximadamente del domingo pasado, en la zona del barrio San Miguel, de la colonia Ara Potĩ del distrito de Los Cedrales.

La mujer de unos 30 años aún no fue identificada y aparentemente se ahogó en el caudaloso recurso hídrico. El cuerpo estaba sin ropa y en avanzado estado de descomposición; tenía dos aros en cada oreja y una cadena con una medalla colgada por el cuello.

Geraldo Picoli Rohden pescaba en el río Paraná cuando observó que el cuerpo flotaba en el cauce hídrico, por lo que comunicó a la Policía Nacional a través del sistema 911.

El forense del Ministerio Público, Eduardo Cano, inspeccionó el cuerpo y concluyó como probable causa de muerte “asfixia por sumersión” (ahogamiento). El especialista informó a la Fiscalía que la mujer llevaba unos tres días sin vida; además que no tenía rastros de violencia, sino solo huellas de golpes de las piedras del río.

El asistente fiscal Héctor Villalba, por instrucción de la fiscal Natalia Montanía, se trasladó hasta el lugar en compañía del forense para verificar el trágico hallazgo, al igual que agentes de Criminalística de la Policía Nacional.

El asistente fiscal informó que la mujer no pudo ser identificada por el sistema Afis (huella dactilar), debido a que gran parte de la piel ya se desprendió del cuerpo.

El funcionario fiscal, igualmente, comentó que no reportaron la desaparición de alguna mujer en la zona en los últimos días.

La fiscal Montanía ordenó que el cadáver sea trasladado hasta la funeraria Núñez, situada en el barrio Las Mercedes de Presidente Franco, en espera de familiares para la identificación del cuerpo y su posterior entrega a los parientes.

Hasta el cierre de nuestra redacción, el cuerpo aún no fue identificado.