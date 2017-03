Piden “blanquear” a ministros de Corte

Los diputados colorados Bernardo Villalba y Óscar Tuma pidieron este miércoles al presidente de Diputados, Hugo Velázquez, que se retire la acusación contra los ministros de la Corte Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay.

Los diputados que acusaron a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia son los mismos que hoy piden retirar el documento y, por ende, el proceso de juicio político por mal desempeño de Bajac, Blanco y Garay. El proceso coincide en un momento político donde la Corte Suprema podría tener injerencia en las ansias de reelección del presidente Horacio Cartes.

El diputado Óscar Tuma solo atinó a decir a los medios de prensa que se decidió retirar la acusación porque ya lleva dos años pendiente y que no se tratará este año. Agregó que si la Cámara acusadora hace el pedido, no ve razones para que el presidente de Diputados no lo acepte.

El pedido también coincide con un pedido que hicieron liberales llanistas de retirar la acusación a inicios de marzo. Con esto, todas las evidencias apuntan a que se trata de un acuerdo entre el cartismo y el llanismo.

El proyecto de juicio político se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Senadores desde el 15 de diciembre de 2014, luego de un acuerdo político entre 17 senadores del oficialismo y la oposición. Estos resolvieron no dar su apoyo al enjuiciamiento que fue iniciado en la Cámara de Diputados.

En su momento los senadores argumentaron que retiraban el respaldo al enjuiciamiento de los ministros porque no se había logrado el consenso necesario para iniciar el proceso de transformación de la justicia.

El ministro Sindulfo Blanco fue acusado por cometer prevaricato en fallos contra la Constitución, pérdida de la honorabilidad y de la dignidad, declaración de certeza constitucional a favor de otro ministro, entre otras causales.

Mientras que acusan a Óscar Bajac de utilizar la mentira para acceder al cargo y de disminuir la condena al acusado por asesinato Fabio José Ruffato. En tanto que en el caso del ministro César Garay Zuccolillo lo acusan por excesiva morosidad.

Fuente: ABC Digital.